岡山県岡山市東区は、26日午前0時00分に「高齢者等避難（警戒レベル3）」を出し、早めの避難を促しました。



「高齢者等避難（警戒レベル3）」が出されたのは古都地域の2424世帯 4732人、東区瀬戸町下の1236世帯 2755人、東区広谷の1047世帯 2322人など合わせて19395世帯 40769人です。



「高齢者等避難」で避難の対象となる人は、災害の可能性がある危険な場所にいる方のうち、お年寄りや小さな子ども、障害のある方など自力でスムーズに避難することが難しい方や、そうした人をサポートする方たちです。

◆自治体による補足情報

土砂災害警戒のため

◆避難情報が発令されているエリア

＜高齢者等避難が発令されているエリア＞

○古都地域 2424世帯 (4732人)

土砂災害警戒のため

○東区中川町 971世帯 (2118人)

土砂災害警戒のため

○東区広谷 1047世帯 (2322人)

土砂災害警戒のため

○東区目黒町 718世帯 (1824人)

土砂災害警戒のため

○東区浅越 399世帯 (890人)

土砂災害警戒のため

○東区西庄 64世帯 (125人)

土砂災害警戒のため

○東区吉原 87世帯 (165人)

土砂災害警戒のため

○東区久保 452世帯 (827人)

土砂災害警戒のため

○東区西隆寺 122世帯 (278人)

土砂災害警戒のため

○東区富崎 130世帯 (233人)

土砂災害警戒のため

○東区福治 124世帯 (243人)

土砂災害警戒のため

○東区長沼 154世帯 (341人)

土砂災害警戒のため

○東区邑久郷 432世帯 (952人)

土砂災害警戒のため

○東区神崎町 565世帯 (1192人)

土砂災害警戒のため

○東区幸地崎町 70世帯 (149人)

土砂災害警戒のため

○東区水門町 151世帯 (322人)

土砂災害警戒のため

○東区西幸西 184世帯 (426人)

土砂災害警戒のため

○東区東幸西 255世帯 (550人)

土砂災害警戒のため

○東区東幸崎 78世帯 (163人)

土砂災害警戒のため

○東区南水門町 98世帯 (205人)

土砂災害警戒のため

○東区久々井 119世帯 (229人)

土砂災害警戒のため

○東区西片岡 117世帯 (248人)

土砂災害警戒のため

○東区東片岡 188世帯 (371人)

土砂災害警戒のため

○東区宝伝 154世帯 (313人)

土砂災害警戒のため

○東区正儀 173世帯 (338人)

土砂災害警戒のため

○東区西大寺一宮 69世帯 (139人)

土砂災害警戒のため

○東区下阿知 131世帯 (258人)

土砂災害警戒のため

○東区草ケ部 395世帯 (790人)

土砂災害警戒のため

○東区谷尻 67世帯 (136人)

土砂災害警戒のため

○東区中尾 718世帯 (1807人)

土砂災害警戒のため

○東区沼 175世帯 (429人)

土砂災害警戒のため

○東区城東台東二丁目 203世帯 (476人)

土砂災害警戒のため

○東区城東台南二丁目 173世帯 (412人)

土砂災害警戒のため

○東区浦間(平島学区) 43世帯 (77人)

土砂災害警戒のため

○東区南古都 779世帯 (1600人)

土砂災害警戒のため

○東区浅川 245世帯 (501人)

土砂災害警戒のため

○東区浦間(御休学区) 107世帯 (240人)

土砂災害警戒のため

○東区寺山 66世帯 (146人)

土砂災害警戒のため

○東区楢原 491世帯 (910人)

土砂災害警戒のため

○東区一日市 67世帯 (151人)

土砂災害警戒のため

○東区矢井 64世帯 (117人)

土砂災害警戒のため

○東区吉井 58世帯 (113人)

土砂災害警戒のため

○東区才崎 42世帯 (90人)

土砂災害警戒のため

○東区竹原 264世帯 (553人)

土砂災害警戒のため

○東区百枝月 100世帯 (205人)

土砂災害警戒のため

○東区瀬戸町大内 133世帯 (259人)

土砂災害警戒のため

○東区瀬戸町鍛冶屋 119世帯 (263人)

土砂災害警戒のため

○東区瀬戸町坂根 68世帯 (136人)

土砂災害警戒のため

○東区瀬戸町塩納 80世帯 (189人)

土砂災害警戒のため

○東区瀬戸町宗堂 99世帯 (230人)

土砂災害警戒のため

○東区瀬戸町大井 77世帯 (173人)

土砂災害警戒のため

○東区瀬戸町万富 974世帯 (1905人)

土砂災害警戒のため

○東区瀬戸町南方 125世帯 (248人)

土砂災害警戒のため

○東区瀬戸町弓削 115世帯 (222人)

土砂災害警戒のため

○東区瀬戸町江尻 709世帯 (1367人)

土砂災害警戒のため

○東区瀬戸町肩脊 137世帯 (286人)

土砂災害警戒のため

○東区瀬戸町観音寺 111世帯 (265人)

土砂災害警戒のため

○東区瀬戸町菊山 55世帯 (135人)

土砂災害警戒のため

○東区瀬戸町光明谷 279世帯 (561人)

土砂災害警戒のため

○東区瀬戸町笹岡 206世帯 (346人)

土砂災害警戒のため

○東区瀬戸町下 1236世帯 (2755人)

土砂災害警戒のため

○東区瀬戸町宿奥 48世帯 (104人)

土砂災害警戒のため

○東区瀬戸町瀬戸 953世帯 (1910人)

土砂災害警戒のため

○東区瀬戸町寺地 240世帯 (516人)

土砂災害警戒のため

○東区瀬戸町森末 98世帯 (193人)

土砂災害警戒のため



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◆避難情報について

「高齢者等避難」が発表された場合

「高齢者等避難（警戒レベル3）」は、５段階の警戒レベルのうち、危険度が上から３番目の「警戒レベル３」です。「高齢者等避難（警戒レベル3）」で避難の対象となる人は、災害の可能性がある危険な場所にいる方のうち、お年寄りや小さな子ども、障害のある方など自力でスムーズに避難することが難しい方や、そうした人をサポートする方たちです。お年寄りなど避難に時間のかかる方や、そのサポートをする方たちは、「警戒レベル３」のうちに安全な場所への避難を始めてください。「警戒レベル３」の時点で避難を始めることによって、災害が発生する前までに、市町村が定めた近くの指定緊急避難場所などへの立ち退き避難を完了することが期待できます。



※最新情報は自治体のホームページでご確認ください。

※この避難情報は、自治体から発表された情報をもとに掲載しています。