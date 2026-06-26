「予選６戦未勝利で即席チーム感は否めない」スウェーデンを恐れる必要はない。“対欧州勢10戦無敗”の森保ジャパンは団結力を示せるか【W杯】
スウェーデンを恐れる必要はない。
その理由は、ここまでの戦いぶりを見れば明らかだ。
振り返れば、スウェーデンは欧州予選で６戦未勝利。スロベニア、コソボ、スイスを相手に６戦２分４敗と１勝も挙げられず、ヨン＝ダール・トマソン監督体制では内紛も囁かれていた。グレアム・ポッター監督就任後、ネーションズリーグの成績によって得たプレーオフ出場権を生かし、ウクライナ、ポーランドを下して本大会出場を決めたものの、本大会までチームを熟成させる時間は決して長くはなかった。即席チーム感は否めない。
実際、本大会ではチュニジアを５−１で下したものの、続くオランダ戦では１−５と大敗。サイドを何度も攻略されるなど、守備の脆さを露呈した。
一方、日本代表は森保一監督の下で８年間にわたり、戦術と戦略を積み上げてきた。オランダと引き分けたのも、チュニジアに快勝したのも決して偶然ではない。積み重ねてきたものが、そのまま結果として表れている。
しかも、森保ジャパンは欧州勢に滅法強い。森保体制発足後の対欧州勢の戦績は８勝２分と10戦無敗。その内訳は以下の通りだ。
＜欧州勢との対戦成績＞
21年６月11日 vsセルビア ◯１−０
22年11月23日（W杯） vsドイツ ◯２−１
22年12月１日（W杯） vsスペイン ◯２−１
22年12月５日（W杯） vsクロアチア △１−１（PK１−３）※記録上は引き分け扱い
23年９月９日 vsドイツ ◯４−１
23年９月12日 vsトルコ ◯４−２
26年３月28日 vsスコットランド ◯１−０
26年３月31日 vsイングランド ◯１−０
26年５月31日 vsアイスランド ◯１−０
26年６月14日（W杯） vsオランダ △２−２
サッカーはチームスポーツだ。いくら個々の能力に優れた選手が揃っていても、戦術の浸透や組織力、一体感がなければ勝ち続けることはできない。その点で、今大会の日本は素晴らしい完成度を誇るチームと言っていい。スウェーデン戦でも団結力を見せつけてほしい。
オランダ相手に互角以上の戦いを演じ、チュニジアを圧倒した日本の姿を見れば、スウェーデンが警戒を強めるのは当然だろう。
スウェーデンを恐れる必要はない。恐れるべきは、むしろスウェーデンのほうだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
その理由は、ここまでの戦いぶりを見れば明らかだ。
振り返れば、スウェーデンは欧州予選で６戦未勝利。スロベニア、コソボ、スイスを相手に６戦２分４敗と１勝も挙げられず、ヨン＝ダール・トマソン監督体制では内紛も囁かれていた。グレアム・ポッター監督就任後、ネーションズリーグの成績によって得たプレーオフ出場権を生かし、ウクライナ、ポーランドを下して本大会出場を決めたものの、本大会までチームを熟成させる時間は決して長くはなかった。即席チーム感は否めない。
一方、日本代表は森保一監督の下で８年間にわたり、戦術と戦略を積み上げてきた。オランダと引き分けたのも、チュニジアに快勝したのも決して偶然ではない。積み重ねてきたものが、そのまま結果として表れている。
しかも、森保ジャパンは欧州勢に滅法強い。森保体制発足後の対欧州勢の戦績は８勝２分と10戦無敗。その内訳は以下の通りだ。
＜欧州勢との対戦成績＞
21年６月11日 vsセルビア ◯１−０
22年11月23日（W杯） vsドイツ ◯２−１
22年12月１日（W杯） vsスペイン ◯２−１
22年12月５日（W杯） vsクロアチア △１−１（PK１−３）※記録上は引き分け扱い
23年９月９日 vsドイツ ◯４−１
23年９月12日 vsトルコ ◯４−２
26年３月28日 vsスコットランド ◯１−０
26年３月31日 vsイングランド ◯１−０
26年５月31日 vsアイスランド ◯１−０
26年６月14日（W杯） vsオランダ △２−２
サッカーはチームスポーツだ。いくら個々の能力に優れた選手が揃っていても、戦術の浸透や組織力、一体感がなければ勝ち続けることはできない。その点で、今大会の日本は素晴らしい完成度を誇るチームと言っていい。スウェーデン戦でも団結力を見せつけてほしい。
オランダ相手に互角以上の戦いを演じ、チュニジアを圧倒した日本の姿を見れば、スウェーデンが警戒を強めるのは当然だろう。
スウェーデンを恐れる必要はない。恐れるべきは、むしろスウェーデンのほうだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番