日経225先物：26日0時＝1090円安、7万1480円
26日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比1090円安の7万1480円と急落。日経平均株価の現物終値7万2366.34円に対しては886.34円安。出来高は1万883枚となっている。
TOPIX先物期近は4021ポイントと前日比4.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.53ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 71480 -1090 10883
日経225mini 71480 -1080 214300
TOPIX先物 4021 -4.5 10807
JPX日経400先物 36530 -25 728
グロース指数先物 685 +1 450
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は4021ポイントと前日比4.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.53ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 71480 -1090 10883
日経225mini 71480 -1080 214300
TOPIX先物 4021 -4.5 10807
JPX日経400先物 36530 -25 728
グロース指数先物 685 +1 450
東証REIT指数先物 売買不成立
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