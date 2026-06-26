　26日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比1090円安の7万1480円と急落。日経平均株価の現物終値7万2366.34円に対しては886.34円安。出来高は1万883枚となっている。

　TOPIX先物期近は4021ポイントと前日比4.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.53ポイント高で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 71480　　　　 -1090　　　 10883
日経225mini 　　　　　　 71480　　　　 -1080　　　214300
TOPIX先物 　　　　　　　　4021　　　　　-4.5　　　 10807
JPX日経400先物　　　　　 36530　　　　　 -25　　　　 728
グロース指数先物　　　　　 685　　　　　　+1　　　　 450
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース