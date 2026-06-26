台風7号が接近する沖縄県内では交通などに影響が広がっています。沖縄・那覇市から中継です。

那覇市内では25日午後7時ごろから、断続的に雨が降る時間帯があり、風もこの時間になって、少し勢いを増してきました。

台風は26日朝にかけて沖縄本島に最接近するものとみられ、この後、雨や風が強まる可能性があります。

沖縄本島中南部には25日午後6時すぎ、北部にも午後9時すぎ、暴風警報が出されました。那覇市で午後7時21分、22.1メートルの最大瞬間風速を観測しています。

現在までに、けが人や建物の被害などは報告されていませんが、沖縄本島よりおよそ12時間前に暴風警報が出された宮古島市では25日に、市役所など官公庁が閉庁し、公立学校も臨時休校となりました。

沖縄本島でも、26日は県庁や市町村の役場が閉庁し、学校も休校となる見通しです。

沖縄県内の空港を発着する航空便では、いずれも25日から26日にかけて、全日空が74便、日本航空グループで92便が欠航。

県内の離島を結ぶフェリーの多くが明日も欠航する見通しなほか、モノレールも始発から運休となり、観光客や住民の移動に影響が広がりそうです。

（6月25日午後11時10分ごろ放送『news zero』より）