夕焼けから手持ち花火まで楽しめる夏の夜！ Good BBQ「ナイター花火BBQセット」

記事ポイント 猛暑を避けた夕方〜夜の公園でBBQと手持ち花火が一度に楽しめる夏季限定セット4名以上の利用で花火セットがプレゼント、税込5,700円（0〜2歳は人数対象外）大阪・浜寺公園店と長居公園店の2店舗で2026年7月からスタート 猛暑を避けた夕方〜夜の公園でBBQと手持ち花火が一度に楽しめる夏季限定セット4名以上の利用で花火セットがプレゼント、税込5,700円（0〜2歳は人数対象外）大阪・浜寺公園店と長居公園店の2店舗で2026年7月からスタート

Good BBQは、大阪の浜寺公園店と長居公園店で「ナイター花火BBQセット」の販売を2026年7月から始めます。

夕焼けを眺めながらのBBQと、食後に楽しむ手持ち花火を組み合わせた夏季限定プランで、4名以上の利用では花火セットが無料でプレゼントされます。

Good BBQ「ナイター花火BBQセット」

商品名：ナイター花火BBQセット価格：5,700円（税込）実施施設：Good BBQ浜寺公園店・Good BBQ長居公園店実施期間：2026年7月〜特典：4名以上の利用で花火セットをプレゼント（0〜2歳は人数対象外）利用方法：事前予約制（3日前までにインターネットまたは電話で予約）

Good BBQは「食・遊・楽」をコンセプトに、大阪府内の公園でBBQ施設を展開するブランドです。

手ぶらで気軽にBBQを楽しめる体験を提供しており、長居公園・浜寺公園・服部緑地・大泉緑地・山田池公園・花園中央公園の府内6か所で施設を運営しています。

ナイターBBQが生まれた背景には、真夏の日中が35℃を超える日も珍しくなくなり、昼間の屋外レジャーを控える人が増えていることがあります。

一方、日が傾き始める夕方以降の公園では心地よい風が吹き、空が夕焼けから夜空へと移り変わる特別な時間を過ごせます。

「ナイター花火BBQセット」では、夕焼けを眺めながらの食事・涼しい時間帯でのBBQ体験・食後に楽しむ手持ち花火の3つを組み合わせた「家族や仲間と過ごす夏の夜そのものを楽しむアウトドア体験」を提案しています。

夏の夜を彩る手持ち花火

BBQのあとには手持ち花火で夏の夜を楽しめます。

Good BBQでは夕暮れから夜にかけて楽しむ新たなアウトドアスタイルとして手持ち花火を販売しており、4名以上で利用すると花火セットがプレゼントされます。

なお、0〜2歳のお子様は人数のカウント対象外となっています。

2店舗それぞれの特徴

Good BBQ長居公園店は収容人数300名で、ナイター利用は18:00〜21:00（要予約）に対応しています。

ヤンマースタジアムや植物園など多数の施設がある自然とスポーツが融合した長居公園内に位置し、企業や団体イベント後の懇親会にも利用できます。

Good BBQ浜寺公園店は最大280席の広々とした空間で、BBQのほかカフェも楽しめます。

犬を連れての入場が可能で、ペットと一緒にアウトドアの時間を過ごせる点も特徴です。

夕焼けの中で始まるBBQから夜空の下での手持ち花火まで、公園ならではの夏の夜が広がります。

涼しくなる夕方以降に家族や友人と炭火を囲み、食後は花火の光と煙に包まれながら語り合う時間を過ごせます。

Good BBQ「ナイター花火BBQセット」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ナイター花火BBQセット」はいくらですか？

A. 1人あたり5,700円（税込）です。

Good BBQ浜寺公園店とGood BBQ長居公園店の2店舗で、2026年7月から提供されます。

Q. 花火セットのプレゼントを受け取る条件は何ですか？

A. 4名以上での利用が条件です。

0〜2歳のお子様は人数のカウント対象外となっています。

Q. 予約はいつまでにすればよいですか？

A. 利用日の3日前までに、インターネットまたは各施設へ電話で予約が必要です。

長居公園店のナイター利用（18:00〜21:00）は事前予約のみ対応しています。

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