300gの重みが目もとを包むオフィス仮眠体験！ 「NELAXブース」

記事ポイント 山形大学との共同研究で開発した300g加重アイマスク「COFO Chair Premium 2」との仮眠体験をブースで実施2026年6月24〜26日、東京ビッグサイトへ出展 山形大学との共同研究で開発した300g加重アイマスク「COFO Chair Premium 2」との仮眠体験をブースで実施2026年6月24〜26日、東京ビッグサイトへ出展

HIRUNEGAOは、加重アイマスク「NELAX」と高機能チェア「COFO Chair Premium 2」を組み合わせたオフィス仮眠ゾーンを、2026年6月24日から26日に東京ビッグサイトで開催される「第29回 ライフスタイル Week TOKYO【夏】」に出展します。

短い昼休みでも深く休めるパワーナップ体験を、実際の製品を使って試せる展示です。

「NELAXブース」

イベント名：第29回 ライフスタイル Week TOKYO【夏】開催日時：2026年6月24日(水)〜26日(金) 10時〜17時会場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1）

「ライフスタイル Week TOKYO」はヒット予感のトレンド製品とイチ早く出会える展示会で、FLHは今回の出展でNELAXの仮眠ゾーンを設けます。

ブースでは「NELAX 加重アイマスク」を装着しながら「COFO Chair Premium 2」に座り、オフィスでのパワーナップをそのまま体感できます。

働く場所で、短い時間で、深く休む--そのコンセプトを実際の製品で確かめられる場です。

近年、日本では昼休みを活用したパワーナップ制度やシエスタ制度を取り入れる企業が増えており、心身のリフレッシュや業務効率向上への関心が高まっています。

日本人の平均睡眠時間は国際的に見ても短い水準にあり、スマートフォンやパソコンの長時間利用により十分な休息を確保できていない人も少なくない状況です。

FLHが運営するHIRUNEGAOは、昼寝を日常の健康習慣として取り入れられる社会を目指して製品開発を続けています。

「NELAX 加重アイマスク」

商品名：NELAX（ネラックス）種類：加重アイマスク価格：8,800円（税込）本体重さ：300gサイズ：横長さ69cm、本体長さ31cmカラー：グレー／ブラック素材：外カバー＝高品質サテン、内面カバー＝高品質ナイロン調整：マジックテープで調整可能販売場所：公式サイト（hirunegao.jp）

「NELAX 加重アイマスク」は、HIRUNEGAOが山形大学との共同研究から生み出した睡眠アイテムです。

眼部周辺に300gの重みを加えることで、従来のアイマスクにはないリラックス効果と睡眠導入効果が期待できます。

山形大学での臨床研究では、加重アイマスクを着用することで、従来のアイマスクと比べて睡眠の深さ（ノンレム睡眠）やリラックス度の向上が確認されています。

300gという重みに加え、眼球部分を凹ませた立体構造が外部の光を完全にシャットアウト。

遮光率99.9%を実現し、よりスムーズな睡眠導入を可能にする設計です。

外カバーには高品質サテン、内面カバーには高品質ナイロンを採用しており、肌に触れる面は滑らかな質感。

マジックテープでサイズ調整ができるため、頭の大きさに合わせてフィット感を整えられます。

グレーとブラックの2色展開で、デスクに馴染みやすいスタイリッシュなデザインから、働く男性を中心に支持を集めています。

「COFO Chair Premium 2」

ブランド：COFOモデル：COFO Chair Premium 2（旗艦モデル）リクライニング：最大132度機能：3Dヘッドレスト、6Dアームレスト、独立型ランバーサポート

「COFO Chair Premium 2」はリラクゼーションブランドCOFOの旗艦モデルで、チェア全体に高級プレミアムメッシュを使用しています。

一般的なメッシュチェアとは異なる柔らかな座り心地が特徴で、長時間デスクに向かう環境でも身体への負担を軽減します。

最大132度のリクライニング機能を備え、仮眠時に自然な姿勢を保てます。

3Dヘッドレストは頭部をしっかり支え、6Dアームレストは腕の位置を細かく調整可能。

独立型ランバーサポートが腰部を個別にサポートするため、集中して作業する姿勢から休息姿勢への切り替えがスムーズです。

NELAXブースでは「COFO Chair Premium 2」に身を預けながら加重アイマスクを装着することで、オフィスでのパワーナップを体感できます。

新幹線のグリーン車にいるような座り心地と、300gの重みで目もとを包む感覚の組み合わせが、短時間でも深く休める環境を作ります。

また、今回の出展ではNELAXに続く新たな昼寝文化アイテムをブースで初公開する予定です。

詳細は会場での発表となります。

「NELAX 加重アイマスク」と「COFO Chair Premium 2」が合わさることで、オフィスの昼休みが本格的な休息時間に変わります。

パワーナップを試してみたい方、加重アイマスクの感覚を実際に確かめたい方は、東京ビッグサイトの会場でその体験ができます。

「NELAXブース」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「NELAX 加重アイマスク」の重さと素材は何ですか？

A. 本体重さは300gで、外カバーに高品質サテン、内面カバーに高品質ナイロンを使用しています。

眼球部分を凹ませた立体構造で遮光率99.9%を実現しており、マジックテープでサイズ調整が可能です。

価格は8,800円（税込）。

公式サイトで購入できます。

Q. 展示会ではどのような体験ができますか？

A. 「NELAX 加重アイマスク」を実際に試着しながら、「COFO Chair Premium 2」に座り、オフィスでのパワーナップを体感できるブースです。

開催期間は2026年6月24日から26日。

会場は東京ビッグサイトで、入場時間は10時から17時までです。

Q. 加重アイマスクの睡眠効果は科学的に検証されていますか？

A. 山形大学での臨床研究で、加重アイマスクを着用することで従来のアイマスクと比べて睡眠の深さ（ノンレム睡眠）やリラックス度の向上が確認されています。

HIRUNEGAOが山形大学との共同研究から開発した製品です。

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