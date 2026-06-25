賞金1億円、先端技術から芸術まで3部門が決定！ 「第41回(2026)京都賞」

記事ポイント 稲盛財団が第41回(2026)京都賞の受賞者3名を発表ペロブスカイト太陽電池・微生物ループ・マルチメディア芸術が受賞対象授賞式は2026年11月10日、国立京都国際会館で開催 稲盛財団が第41回(2026)京都賞の受賞者3名を発表ペロブスカイト太陽電池・微生物ループ・マルチメディア芸術が受賞対象授賞式は2026年11月10日、国立京都国際会館で開催

稲盛財団が第41回(2026)京都賞の受賞者3名を決定しました。

先端技術、基礎科学、思想・芸術の各部門からそれぞれ1名が選ばれ、2026年11月10日に京都で授賞式が行われます。

「第41回(2026)京都賞」

主催：稲盛財団授賞式：2026年11月10日会場：国立京都国際会館賞の内容：ディプロマ、京都賞メダル、賞金1億円（各受賞者）

京都賞は、科学や文明の発展、人類の精神的深化・高揚に著しく貢献した人物を顕彰する国際賞です。

稲盛財団は、京セラ創業者の稲盛和夫が「科学の発展と人類の精神的深化のバランスこそが未来の安定につながる」という理念のもと創設したで、先端技術・基礎科学・思想芸術の3部門を対象に毎年授賞します。

第41回となる2026年の受賞者は、ペロブスカイト太陽電池を開拓した化学者、海洋の炭素循環を解明した海洋微生物学者、そして電子メディアを駆使したマルチメディア・アーティストの3名です。

授賞式では各受賞者にディプロマ、京都賞メダル、賞金1億円が贈られます。

宮坂 力（先端技術部門・エレクトロニクス）

宮坂力は、桐蔭横浜大学大学院工学研究科特任教授・早稲田大学特命教授を務める化学者です。

受賞対象となった業績は「次世代太陽光発電技術『ペロブスカイト太陽電池』の創成」で、この電池の概念を世界に先駆けて提唱しました。

ペロブスカイト太陽電池は、軽量かつ柔軟という特性を持ち、重くて剛性のある従来のシリコン系太陽電池とは異なる次世代電源の形を提示しています。

この特性により、建物の曲面や衣服など、これまで太陽電池の設置が難しかった場所への応用が広がります。

宮坂はさらに、鉛の含有による環境負荷の軽減や動作寿命の改善という課題への取り組みも主導しています。

これらの研究は、今後の世界のエネルギー問題の解決に向けて大きな影響を与え続けています。

ファルーク・アザム（基礎科学部門・生物科学）

ファルーク・アザムは、カリフォルニア大学サンディエゴ校スクリップス海洋研究所の名誉教授を務める海洋微生物学者です。

受賞対象となった業績は「海洋生態系の炭素循環における『微生物ループ』の役割の解明」です。

海洋の食物網では、従来は溶存有機炭素が失われると考えられていました。

アザムはこの炭素が、細菌や原生生物を介して食物網へ回帰することを示し、「微生物ループ」という概念を提唱しました。

この発見は、海洋における炭素の流れをまったく新しい視点で捉え直すものです。

さらにアザムは、微生物が炭素などの地球規模の物質循環に果たす役割を解明し、海洋生態学および生物地球化学に決定的な変革をもたらしました。

海洋が地球の炭素循環においてどう機能するかを理解するうえで、この研究は基礎となっています。

ローリー・アンダーソン（思想・芸術部門・音楽）

ローリー・アンダーソンは、音楽、美術、映像の領域を横断して活動するマルチメディア・アーティストです。

電子メディアを駆使し、実験的でポップなサウンドと声、身体を融合した独自のアートを追求してきました。

斬新なアイデアとユーモアをもってテクノロジーを活用しながら、語る声、身体、電子メディアが一体となって提示される実験的かつポップな独自のマルチメディア・パフォーマンスの表現を確立しています。

単一の芸術形式にとどまらず、複数の領域を結びつけることで、既存のジャンルには収まらない独自の表現形式を生み出してきました。

思想・芸術部門の授賞対象分野は音楽で、アンダーソンの活動はパフォーマンス・アートや映像作品など多岐にわたります。

電子メディアと人間の声・身体を融合させたその表現は、現代のマルチメディア・アートに大きな影響を与えています。

3部門の受賞者それぞれが、エネルギー、地球環境、芸術表現という異なるフィールドで世界的な貢献を認められました。

2026年11月10日の授賞式では、国立京都国際会館で各受賞者にディプロマ・京都賞メダル・賞金1億円が贈られます。

第41回(2026)「京都賞」の紹介でした。

よくある質問

Q. 第41回京都賞の授賞式はいつ、どこで開催されますか？

A. 2026年11月10日に国立京都国際会館で開催されます。

受賞者にはそれぞれディプロマ、京都賞メダル、賞金1億円が贈られます。

Q. 宮坂力氏が評価されたペロブスカイト太陽電池の特徴は何ですか？

A. 軽量かつ柔軟という特性を持ち、従来の太陽電池の常識を覆す次世代電源のあり方を提示しています。

鉛の含有による環境負荷の軽減や動作寿命の改善への取り組みも主導しています。

Q. ファルーク・アザム氏が提唱した「微生物ループ」とはどのような概念ですか？

A. 海洋の食物網で従来失われるとされていた溶存有機炭素が、細菌や原生生物を介して食物網へ回帰することを示した概念です。

海洋生態学および生物地球化学に決定的な変革をもたらしました。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 賞金1億円、先端技術から芸術まで3部門が決定！ 「第41回(2026)京都賞」 appeared first on Dtimes.