ランダム武装で戦術が変わるハクスラRPG！ メビウス『モノクローム・エコーズ《white編》』

記事ポイント Nintendo Switch向け異世界召喚RPG『QUESTER』シリーズ最新作が2026年夏配信ランダム入手の武装品スキルを組み合わせる自由度の高いキャラビルドが特徴6月27・28日大阪「NIPPONBASHI GAME SHOW2026」で最速試遊実施 Nintendo Switch向け異世界召喚RPG『QUESTER』シリーズ最新作が2026年夏配信ランダム入手の武装品スキルを組み合わせる自由度の高いキャラビルドが特徴6月27・28日大阪「NIPPONBASHI GAME SHOW2026」で最速試遊実施

メビウスとサウザンドゲームズが業務提携し、異世界召喚RPG『モノクローム・エコーズ《white編》』のNintendo Switch版を2026年夏に配信します。

ゲームデザインは『QUESTER』シリーズを手がけた加藤ヒロノリ氏が担当し、ハックアンドスラッシュとキャラビルドに特化したシステムをアレンジ強化した新作RPGです。

「モノクローム・エコーズ《white編》」

タイトル：Monochrome Echoes - white -（モノクロームエコーズ ホワイト）ジャンル：異世界召喚RPG対応プラットフォーム：Nintendo Switch（Nintendo Switch 2互換有）プレイ人数：1人配信開始：2026年夏価格：2,800円（税込）ゲームデザイン：加藤ヒロノリキャラクターデザイン：山吹ショウマ／佐々木亮／のこきび／相沢美良プロデュース：桑原敏道（サウザンドゲームズ）

サウザンドゲームズは東京を拠点とするインディーゲーム制作プロダクションで、電撃インディー大賞2024 RPG部門1位を受賞した『QUESTER』シリーズで国内インディーゲーム界に存在感を示しています。

『モノクローム・エコーズ《white編》』はその『QUESTER』シリーズのシステムをベースにしつつ、ファンタジー世界を舞台とした異世界召喚の物語を描く新作RPGです。

パブリッシングおよび英語ローカライズをメビウスが担い、Nintendo Switch向けの配信が実現しています。

舞台は剣と魔法が力を持つ「白」と「黒」だけの世界。

古代帝国時代、異世界から召喚された「勇者」によって魔王は封印されましたが、その封印は完全ではなく200年ごとに再封印が必要です。

「封印の一族」が定期的に勇者を召喚し続けており、今回「あなた」が異世界から呼ばれます。

物語の舞台となるのは魔王が眠る「遺跡群島」。

そこでの冒険がゲームの核になっています。

探索と育成が絡み合うハクスラシステム

ゲームシステムはハックアンドスラッシュに特化しており、探索と育成がメインです。

「遺跡群島」の各エリアをじっくり進むと、マップが少しずつ開拓されていく仕組みで、探索の手ごたえが積み上がります。

バトルは『QUESTER』シリーズで好評だったレイヤーターンバトルを引き継ぎ、さらにクラスチェンジやスキルパネルといった新要素が加わりました。

クラスチェンジで成長の方向を切り替えながら、スキルパネルで能力を強化することで、キャラクターを自分好みの形にカスタマイズできます。

賞金首システムも備わっており、探索中に特定の敵を討伐する目標が生まれます。

遺跡群島唯一の街では発見要素も充実しており、拠点を深掘りしながら冒険者としての生活を楽しめます。

ランダムな武装品とスキルの組み合わせが生む戦術性

探索中にランダムで発見する武装品には、それぞれ固有のスキルがあります。

どの武装品を手に入れるかはプレイごとに変わるため、毎回異なる組み合わせで戦術を組み立てることになります。

入手した武装品のスキルをどう組み合わせるかがビルドの核で、自由度の高いキャラクタービルドシステムが中毒性につながっています。

同じキャラクターでもスキル構成が変われば立ち回りも大きく変化し、繰り返しプレイするたびに新しい戦術が生まれます。

『QUESTER』シリーズから引き継いだランダム性と育成の深さを、異世界召喚RPGというファンタジー設定でさらに広げた構成です。

「NIPPONBASHI GAME SHOW2026」で最速試遊

イベント：NIPPONBASHI GAME SHOW2026会場：大阪日本橋ジョーシン日本橋店日程：2026年6月27日（土）・28日（日）試遊特典：設定資料集（先着順・数量限定）

Nintendo Switch版の配信に先駆けて、6月27・28日に大阪日本橋ジョーシン日本橋店で開催される「NIPPONBASHI GAME SHOW2026」に出展します。

会場では『モノクローム・エコーズ《white編》』の試遊体験が可能です。

試遊した方には先着順で設定資料集がプレゼントされます。

数量限定のため品切れになる場合があります。

ランダムな武装品のスキルを組み合わせながら遺跡群島を探索する中毒性の高いハクスラRPGで、クラスチェンジやスキルパネルといった新要素でビルドの幅が広がっています。

毎回違う武装の組み合わせで、自分だけの戦術を練る楽しさを味わえます。

「モノクローム・エコーズ《white編》」の紹介でした。

よくある質問

Q. 『モノクローム・エコーズ《white編》』の対応プラットフォームと価格は？

A. Nintendo Switch向けのタイトルで、Nintendo Switch 2との互換性もあります。

配信開始は2026年夏、価格は2,800円（税込）です。

Q. 発売前に試遊できる機会はありますか？

A. 2026年6月27日・28日に大阪日本橋ジョーシン日本橋店で開催される「NIPPONBASHI GAME SHOW2026」で試遊体験が可能です。

試遊した方には先着順で設定資料集のプレゼントがあります（数量限定）。

Q. ゲームシステムの特徴を教えてください？

A. ハックアンドスラッシュに特化したシステムで、探索と育成がメインです。

ランダムで発見する武装品のスキルを組み合わせる戦術性が特徴で、クラスチェンジやスキルパネル、賞金首など新要素も備えています。

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