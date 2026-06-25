茹でても延びない18層の技法が光る半田手延めん！ 「オカベの麺」

記事ポイント 18層の独自技法で茹でても延びないコシと弾力を実現徳島阿波踊り空港で2026年6月18日販売開始550円(3人前)・1,600円(10人前)の2サイズ展開 18層の独自技法で茹でても延びないコシと弾力を実現徳島阿波踊り空港で2026年6月18日販売開始550円(3人前)・1,600円(10人前)の2サイズ展開

オカベは、徳島阿波踊り空港3階のスカイショップしらさぎで、半田手延めん「オカベの麺」のお土産販売を2026年6月18日から始めます。

徳島県つるぎ町の半田地区に約300年続く伝統の手延べ製法で作られた麺が、空港で購入できるようになります。

オカベ「オカベの麺」

販売開始日：2026年6月18日（木）販売場所：スカイショップしらさぎ（徳島阿波踊り空港3階）営業時間：6:10〜20:20

半田そうめんは、徳島県美馬郡つるぎ町の半田地区で約300年続く伝統の手延べ製法で作られるご当地麺です。

江戸時代中期に吉野川の船頭たちが奈良・三輪地方から製麺技術を持ち込んだことが起源とされ、吉野川の伏流水と四国山脈から吹き降ろす冷風という自然条件のもとで受け継がれてきました。

一般的なそうめんより太く、うどんより細い太さが特徴で、JAS規格上「そうめん」と表記することが特別に認められています。

冷・温を問わず、和・洋・中いずれのスタイルにもアレンジしやすい太さとコシを持ち、全国的に知られています。

オカベはこの半田地区に拠点を置く製麺所で、独自の技法で麺づくりに取り組んでいます。

徳島阿波踊り空港3階「スカイショップしらさぎ」での販売

「オカベの麺」は、徳島阿波踊り空港3階のスカイショップしらさぎに陳列されています。

同空港は2024年度に107万人を超える利用者数を記録しており、現在は東京・福岡・ソウル線が就航しています。

スカイショップしらさぎの営業時間は6:10〜20:20です。

早朝便の出発前から最終便後まで購入できます。

「オカベの麺」2サイズと「濃縮つゆ」の計3種類を取り扱っています。

「オカベの麺」（10人前）

商品名：「オカベの麺」販売価格：1,600円（税込）内容量：1袋2束入り×5袋（10人前）

1袋2束入りが5袋セットになった10人前の「オカベの麺」です。

個包装が5袋に分かれているため、複数の相手へのお土産として分けやすいサイズ構成です。

麺は「ねじって、鍛えて、延ばす」工程を繰り返すオカベ独自の技法で作られており、1本の麺に18の層が織りなされます。

この層構造が、多少茹ですぎても延びないコシの強さを生み出しています。

歯を押し返してくるような弾力と、なめらかでツルツルとしたのど越し--それがこの麺最大の特徴です。

口の中で広がる小麦本来の香りと自然の甘みも、この麺が与えてくれる食体験の一部となっています。

冷やしそうめんとしてはもちろん、温かいつけ麺や洋風・中華風のアレンジにも対応できる太さとコシを備えています。

「オカベの麺」（3人前）

商品名：「オカベの麺」販売価格：550円（税込）内容量：1袋3束入り（3人前）

3束入り3人前の「オカベの麺」は、550円で購入できるコンパクトサイズです。

少人数家庭向けのお土産や、半田そうめんを初めて試す際に選べます。

10人前セットと同じ18層構造の独自技法で作られた麺で、コシと弾力、のど越しは同様です。

小麦本来の香りと自然の甘みも1袋から体験できます。

「濃縮つゆ」

商品名：「濃縮つゆ」販売価格：800円（税込）内容量：500ml

「オカベの麺」と合わせて購入できる「濃縮つゆ」は500ml入りです。

「オカベの麺」と組み合わせることで、徳島の手延べ麺の食体験を自宅でそのまま再現できます。

オカベの麺づくりへのこだわり

オカベの工場は、徳島県美馬郡つるぎ町半田地区にあります。

麺職人である社長を中心に、厳選した素材と伝統の手延べ製法にこだわった麺づくりを行っています。

オカベは半田そうめんの製造会社としては後発にあたりますが、既成概念にとらわれず試行錯誤を重ねることで独自の技法を確立してきました。

「ねじって、鍛えて、延ばす」を繰り返すことで1本の麺に18の層を生み出すこの技法こそが、茹ですぎても延びない強いコシの根拠です。

半田そうめんの伝統を根幹に置きながら、オカベ独自の層構造技法を重ねることで、歯を押し返してくるような弾力と、なめらかでツルツルとしたのど越しが生まれます。

さらに口の中で広がる小麦本来の香りと自然の甘み--食べた人に驚きと感動を与えてくれる、唯一無二の味わいです。

半田そうめんが持つ一般的なそうめんよりも太い麺は、冷・温を問わずアレンジの幅が広く、和・洋・中いずれの料理とも合わせやすい特性があります。

うどんとそうめんの中間に位置するこの太さが、汎用性の高さにつながっているといえるでしょう。

約300年の伝統製法と独自の18層技法が組み合わさった「オカベの麺」は、徳島を代表する手延べ麺として、空港土産の選択肢に加わりました。

18の層が生む弾力とコシは、多少茹でても崩れない強さを持ち、冷・温・和・洋・中と幅広い食べ方に対応できます。

小麦本来の香りと自然の甘みが口の中に広がる、徳島の手延べ麺の食体験を自宅でも味わえます。

「オカベの麺」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「オカベの麺」はどこで購入できますか？

A. 徳島阿波踊り空港3階のスカイショップしらさぎで購入できます。

営業時間は6:10〜20:20です。

Q. 販売されている商品の種類と価格は？

A. 「オカベの麺」は1袋3束入り（3人前）が550円（税込）と、1袋2束入り×5袋（10人前）が1,600円（税込）の2種類です。

「濃縮つゆ」500mlは800円（税込）で、合わせて3種類を販売しています。

Q. 「オカベの麺」の食感の特徴は？

A. 「ねじって、鍛えて、延ばす」を繰り返し、1本の麺に18の層を織りなす独自技法によって作られており、多少茹ですぎても延びないコシの強さと、歯を押し返してくるような弾力、なめらかでツルツルとしたのど越しが特徴です。

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