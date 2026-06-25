部位別ケア市場を切り拓いたスクラブ技術が受賞！ ペリカン石鹸「はばたく中小企業・小規模事業者300社」

記事ポイント 経済産業省「はばたく中小企業300社」成長戦略部門を受賞特許出願中の石けんスクラブ化技術で部位別ケア市場を開拓世界20カ国以上への輸出と地域振興ブランド「P’s roots」が受賞評価の柱 経済産業省「はばたく中小企業300社」成長戦略部門を受賞特許出願中の石けんスクラブ化技術で部位別ケア市場を開拓世界20カ国以上への輸出と地域振興ブランド「P’s roots」が受賞評価の柱

ペリカン石鹸が、経済産業省・中小企業庁の2025年度「はばたく中小企業・小規模事業者300社」を受賞しました。

成長戦略・生産性向上部門での受賞で、独自のスクラブ化技術と部位別ケア市場の開拓、グローバル展開、地域振興への取り組みが総合的に評価されています。

ペリカン石鹸「はばたく中小企業・小規模事業者300社」受賞

受賞制度：はばたく中小企業・小規模事業者300社（2025年度）受賞部門：成長戦略・生産性向上部門主催：経済産業省・中小企業庁

「はばたく中小企業・小規模事業者300社」は、経済社会構造の変化に対応して事業変革や新規事業に挑戦し、地域経済や日本経済の成長への貢献が期待できるモデルとなる中小企業を表彰する制度です。

ペリカン石鹸は1947年に創業し、「泡の先に、笑顔はじける」をコンセプトに石鹸・化粧品の企画から製造・販売まで一貫して自社で手がけています。

石けんを単なる洗浄剤にとどまらず「悩みをケアする美容アイテム」として進化させるという独自の発想のもと、部位別ケア市場を切り拓いたメーカーとして知られています。

今回の受賞では、「ハイブリッド製法」と特許出願中の「石けんのスクラブ化技術」という独自技術、20カ国以上への輸出実績、地域素材を活用した地方創生への取り組みが総合的に評価されました。

部位別ケア市場を切り拓いたスクラブ化技術

ペリカン石鹸は、石けんを「洗浄剤」としてではなく「悩みをケアする美容アイテム」へと進化させた製品を展開しています。

長年の研究から生まれた石けんのスクラブ化技術と独自のハイブリッド製法を活かし、ヒップケアソープ「恋するおしり」をはじめ、バスト・背中など身体の部位に特化したケア石けんを製品化しています。

『恋するおしり』や『For Back(フォーバック)』は、人には相談しにくいお肌の悩みに向けて開発されたパーツケアシリーズです。

植物由来成分で毛穴を洗う『泥炭石(でいたんせき)』、ホテル滞在を彩るアメニティブランド『PROVINSCIA(プロバンシア)』なども展開しており、年間130種類以上の新製品を供給する開発体制で多様なニーズに応え続けています。

埼玉県産素材を活かした地域振興ブランド「P’s roots」

ペリカン石鹸は、地元・埼玉県の未活用素材（農産物など）を原料として再利用した地域振興ブランド「P’s roots」（ピーズルーツ）シリーズを展開しています。

サステナブルな視点を取り入れながら地域経済の活性化にも寄与するこの取り組みは、今回の受賞でも評価された柱のひとつです。

企画から製造まで一貫して自社で行う体制が、地域素材の製品化を可能にしています。

世界20カ国以上への輸出とグローバル展開

日本の伝統的なものづくりの精神を大切にしながら、現在では世界20カ国以上への輸出を実現。

グローバル市場における存在感は着実に高まっています。

企画からデザイン、製造までを自社で行う一貫体制を強みに、年間130種類以上の新製品を継続的に投入。

国境を越えた石けんの可能性を広げています。

独自技術の開発、市場の創出、グローバル展開、地域貢献という複数の取り組みが、今回の「はばたく中小企業・小規模事業者300社」受賞につながっています。

部位別ケアを「美容アイテム」として製品化してきたペリカン石鹸の石けんは、ヒップ・バスト・背中それぞれの悩みに向き合ったラインナップで、日常のバスタイムを肌ケアの時間に変えます。

スクラブ化技術とハイブリッド製法が生み出す多彩な石けんは、毎日の洗う習慣に新しい選択肢をもたらします。

「はばたく中小企業・小規模事業者300社」受賞の紹介でした。

よくある質問

Q. 「はばたく中小企業・小規模事業者300社」とはどのような制度ですか？

A. 経済社会構造の変化に対応して事業変革や新規事業に挑戦し、地域経済や日本経済の成長への貢献が期待できるモデルとなる中小企業を表彰する、経済産業省・中小企業庁が主催する制度です。

Q. ペリカン石鹸はどのような点が評価されて受賞しましたか？

A. 「ハイブリッド製法」と特許出願中の「石けんのスクラブ化技術」を背景に、ヒップ・バスト・背中など部位別ケア市場を開拓した点、20カ国以上への輸出実績、および埼玉県の未活用素材を活かした地域振興ブランド「P’s roots」の展開が評価されました。

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