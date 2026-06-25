RKK

写真拡大

気象台は、25日午後11時34分に、レベル３大雨警報を熊本市に発表しました。

熊本地方では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【大雨警報（発表中）】
■熊本市
●レベル３大雨警報【発表】

■八代市西部
●レベル２大雨注意報

■人吉市
●レベル２大雨注意報

■荒尾市
●レベル２大雨注意報

■水俣市
●レベル２大雨注意報

■玉名市
●レベル２大雨注意報

■山鹿市
●レベル２大雨注意報

■菊池市
●レベル２大雨注意報

■宇土市
●レベル２大雨注意報

■上天草市
●レベル２大雨注意報

■宇城市
●レベル２大雨注意報

■阿蘇市
●レベル２大雨注意報【発表】

■天草市
●レベル２大雨注意報

■合志市
●レベル２大雨注意報

■美里町
●レベル２大雨注意報

■玉東町
●レベル２大雨注意報

■南関町
●レベル２大雨注意報

■長洲町
●レベル２大雨注意報

■和水町
●レベル２大雨注意報

■大津町
●レベル２大雨注意報【発表】

■菊陽町
●レベル２大雨注意報

■南小国町
●レベル２大雨注意報【発表】

■小国町
●レベル２大雨注意報

■御船町
●レベル２大雨注意報【発表】

■嘉島町
●レベル２大雨注意報

■益城町
●レベル２大雨注意報【発表】

■氷川町
●レベル２大雨注意報

■芦北町
●レベル２大雨注意報

■津奈木町
●レベル２大雨注意報

■苓北町
●レベル２大雨注意報