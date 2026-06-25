個人資産300億円の実業家が都内の大豪邸を公開するとともに、自身の年収を赤裸々に告白した。

【映像】玄関から規格外 にしたん社長“30億円”大豪邸の内部

6月25日の『資産、全部売ってみた #5』（ABEMA）で、自身の象徴ともいえる資産を査定し人生を見つめ直す「こじうり（誇示売り）」企画が放送。今回は、にしたんクリニックやイモトのWi-Fiなどを一代で築き上げ、SNSで豪快な私生活を披露する、個人資産300億円と言われる実業家の西村誠司氏が登場した。

そんな超大物は資産を売るのか。番組スタッフは交渉のため、渋谷区にある西村氏の豪邸を訪問。すると、豪邸の総額が「土地が17億、上物が13億で、合計30億円」と明らかになる。また、特注の超高級品である家具や、屋上に設置された“金のすべり台”などを西村社長自ら紹介していった。

自宅は“超規格外”であるものの、スタッフは「失礼ながらもっとおかしい人なのかなと思っていたんですけど……」と率直な印象を告白。これに西村氏は「それはそうですよ。じゃないとこんな長く経営やれません（笑）」と笑いながら答えた。

さらに、スタッフから年収について問われた西村氏は、「今月3000万円で、年間3億6000万円です」と実額を告白。続けて、「（CMで）郷ひろみさん使ってるじゃないですか。3億6000万円の前には、2億4000万円の時代がありました」とあっけらかんと話す。

さらに別の収入として、「株式の配当とかが年間で3億円ぐらいあるので。年収は7億円くらいですかね」と驚愕の金額をさらりと打ち明けたため、スタッフは「笑いが止まらない感じですかね」とため息を漏らしていた。