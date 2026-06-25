新たな台風のたまご＝熱帯低気圧が発生する予想

台風７号の進路予想は26日に沖縄・奄美、27日にかけて本州に接近する予想です。

台風7号、台風8号の「ダブル台風」となっていますが、気象庁の6月27日（土）の予想天気図で、新たな熱帯低気圧を示す記号「TD」が現れました。

熱帯低気圧は「台風のたまご」とも呼ばれ、発達すれば台風となります。

のひとつでは、7月6日ごろには風速20ｍ以上の渦が、グアム・サイパンと小笠原諸島の間に進む予想になっています。

予想を詳しく見ていきます。

新たな台風のたまごが発生する予想 気象庁の予想天気図

気象庁が発表した6月27日（土）午前9時の予想天気図で、日付変更線の付近にTDの字が出現しました。

「TD」とは「TROPICAL DEPRESSION」の略で、日本語では「熱帯低気圧」です。TDは、最大風速34ノット＝17.2ｍ未満で、最大風速が17.2ｍ以上になれば「台風」になります。

このTD＝熱帯低気圧の動きをで見ていきます。

雨・風シミュレーションでは、西よりに進む予想 日本への影響は？

では、この熱帯低気圧は6月27日ごろには「反時計回りの渦」となりはじめ、徐々に西寄りに進む予想です。

このシミュレーションでは、7月1日になると、「風速20ｍ以上を示す紫の矢印」が中心付近に現れます。

4日から6日ごろにはグアム・サイパン付近へ進む予想で、6日ごろになると小笠原諸島でも風速12ｍ以上を示す赤い矢印が出始めます。

この熱帯低気圧が台風に発達するかどうかは未確定で、一般的にシミュレーションには誤差があり、特に先になるほど誤差は大きくなる場合があります。

今後気象庁から発表される台風情報に留意してください。

7月6日までの雨・風シミュレーション 進む方向は

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