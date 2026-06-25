岡山県笠岡市は、25日午後10時35分に「避難指示（警戒レベル4）」を発令しました。



「避難指示（警戒レベル4）」が発令されたのは笠岡の一部（土砂災害警戒区域内）の891世帯 1721人、神島の一部（土砂災害警戒区域内）の432世帯 876人、西大島の一部（土砂災害警戒区域内）の268世帯 586人など合わせて4648世帯 9229人です。



「避難指示」で避難の対象となる人は、災害の可能性がある危険な場所にいる人たちです。危険な場所にいる方は、今すぐ安全な場所へ避難してください。

◆自治体による補足情報

土砂災害警戒のため

◆避難情報が発令されているエリア

＜避難指示が発令されているエリア＞

○カブト西町の一部（土砂災害警戒区域内）

土砂災害警戒のため

○カブト中央町の一部（土砂災害警戒区域内）

土砂災害警戒のため

○カブト東町の一部（土砂災害警戒区域内）

土砂災害警戒のため

○カブト南町の一部（土砂災害警戒区域内）

土砂災害警戒のため

○みの越の一部（土砂災害警戒区域内）

土砂災害警戒のため

○旭が丘の一部（土砂災害警戒区域内）

土砂災害警戒のため

○一番町の一部（土砂災害警戒区域内）

土砂災害警戒のため

○園井の一部（土砂災害警戒区域内） 51世帯 (102人)

土砂災害警戒のため

○押撫の一部（土砂災害警戒区域内） 8世帯 (21人)

土砂災害警戒のため

○横島の一部（土砂災害警戒区域内）

土砂災害警戒のため

○絵師の一部（土砂災害警戒区域内） 120世帯 (306人)

土砂災害警戒のため

○笠岡の一部（土砂災害警戒区域内） 891世帯 (1721人)

土砂災害警戒のため

○関戸の一部（土砂災害警戒区域内） 53世帯 (104人)

土砂災害警戒のため

○吉田の一部（土砂災害警戒区域内） 245世帯 (507人)

土砂災害警戒のため

○吉浜の一部（土砂災害警戒区域内） 93世帯 (203人)

土砂災害警戒のため

○金浦の一部（土砂災害警戒区域内） 185世帯 (352人)

土砂災害警戒のため

○九番町の一部（土砂災害警戒区域内）

土砂災害警戒のため

○五番町の一部（土砂災害警戒区域内）

土砂災害警戒のため

○広浜の一部（土砂災害警戒区域内） 65世帯 (120人)

土砂災害警戒のため

○港町の一部（土砂災害警戒区域内）

土砂災害警戒のため

○甲弩の一部（土砂災害警戒区域内） 141世帯 (285人)

土砂災害警戒のため

○鋼管町の一部（土砂災害警戒区域内）

土砂災害警戒のため

○高島の一部（土砂災害警戒区域内） 4世帯 (7人)

土砂災害警戒のため

○今立の一部（土砂災害警戒区域内） 88世帯 (182人)

土砂災害警戒のため

○三番町の一部（土砂災害警戒区域内）

土砂災害警戒のため

○山口の一部（土砂災害警戒区域内） 139世帯 (296人)

土砂災害警戒のため

○四番町の一部（土砂災害警戒区域内） 6世帯 (12人)

土砂災害警戒のため

○七番町の一部（土砂災害警戒区域内）

土砂災害警戒のため

○篠坂の一部（土砂災害警戒区域内） 29世帯 (58人)

土砂災害警戒のため

○十一番町の一部（土砂災害警戒区域内）

土砂災害警戒のため

○十番町の一部（土砂災害警戒区域内）

土砂災害警戒のため

○春日台の一部（土砂災害警戒区域内） 24世帯 (44人)

土砂災害警戒のため

○小平井の一部（土砂災害警戒区域内） 15世帯 (32人)

土砂災害警戒のため

○城見台の一部（土砂災害警戒区域内）

土砂災害警戒のため

○新横島の一部（土砂災害警戒区域内）

土砂災害警戒のため

○新賀の一部（土砂災害警戒区域内） 91世帯 (171人)

土砂災害警戒のため

○真鍋島の一部（土砂災害警戒区域内） 33世帯 (49人)

土砂災害警戒のため

○神島の一部（土砂災害警戒区域内） 432世帯 (876人)

土砂災害警戒のため

○神島外浦の一部（土砂災害警戒区域内） 176世帯 (315人)

土砂災害警戒のため

○生江浜の一部（土砂災害警戒区域内） 27世帯 (58人)

土砂災害警戒のため

○西大戸の一部（土砂災害警戒区域内） 5世帯 (11人)

土砂災害警戒のため

○西大島の一部（土砂災害警戒区域内） 268世帯 (586人)

土砂災害警戒のため

○西大島新田の一部（土砂災害警戒区域内） 8世帯 (21人)

土砂災害警戒のため

○西茂平の一部（土砂災害警戒区域内）

土砂災害警戒のため

○相生の一部（土砂災害警戒区域内） 41世帯 (89人)

土砂災害警戒のため

○走出の一部（土砂災害警戒区域内） 46世帯 (94人)

土砂災害警戒のため

○大井南の一部（土砂災害警戒区域内） 54世帯 (127人)

土砂災害警戒のため

○大河の一部（土砂災害警戒区域内） 62世帯 (129人)

土砂災害警戒のため

○大秈の一部（土砂災害警戒区域内） 61世帯 (132人)

土砂災害警戒のため

○大島中の一部（土砂災害警戒区域内） 273世帯 (548人)

土砂災害警戒のため

○拓海町の一部（土砂災害警戒区域内）

土砂災害警戒のため

○中央町の一部（土砂災害警戒区域内） 4世帯 (7人)

土砂災害警戒のため

○東大戸の一部（土砂災害警戒区域内） 34世帯 (73人)

土砂災害警戒のため

○二番町の一部（土砂災害警戒区域内）

土砂災害警戒のため

○入江の一部（土砂災害警戒区域内） 23世帯 (49人)

土砂災害警戒のため

○入田の一部（土砂災害警戒区域内） 10世帯 (22人)

土砂災害警戒のため

○馬飼の一部（土砂災害警戒区域内） 32世帯 (75人)

土砂災害警戒のため

○白石島の一部（土砂災害警戒区域内） 79世帯 (116人)

土砂災害警戒のため

○八番町の一部（土砂災害警戒区域内）

土砂災害警戒のため

○飛島の一部（土砂災害警戒区域内） 19世帯 (24人)

土砂災害警戒のため

○尾坂の一部（土砂災害警戒区域内） 48世帯 (104人)

土砂災害警戒のため

○美の浜の一部（土砂災害警戒区域内） 10世帯 (23人)

土砂災害警戒のため

○富岡の一部（土砂災害警戒区域内） 124世帯 (229人)

土砂災害警戒のため

○平成町の一部（土砂災害警戒区域内）

土砂災害警戒のため

○北木島町の一部（土砂災害警戒区域内） 266世帯 (381人)

土砂災害警戒のため

○茂平の一部（土砂災害警戒区域内） 64世帯 (137人)

土砂災害警戒のため

○有田の一部（土砂災害警戒区域内） 78世帯 (160人)

土砂災害警戒のため

○用之江の一部（土砂災害警戒区域内） 109世帯 (250人)

土砂災害警戒のため

○緑町の一部（土砂災害警戒区域内）

土砂災害警戒のため

○六島の一部（土砂災害警戒区域内） 14世帯 (21人)

土砂災害警戒のため

○六番町の一部（土砂災害警戒区域内）

土砂災害警戒のため



◆現在地の最新避難情報を確認

TBS NEWS DIGアプリでは位置情報に合わせた避難情報など最新の防災情報を無料で受け取れます。

◆避難情報について

「避難指示」が発表された場合

「避難指示（警戒レベル4）」は、５段階の警戒レベルのうち、危険度が上から２番目の「警戒レベル４」です。「避難指示（警戒レベル4）」で避難の対象となる人は、災害の可能性がある危険な場所にいる人たちです。

危険な場所にいる方は、今すぐ安全な場所へ避難してください。

今すぐ避難することによって、災害が発生するまでの間に、市町村が定めた近くの指定緊急避難場所などへの「立ち退き避難」を完了することが期待できます。危険度が最も高い「警戒レベル５」に相当する情報が出た後に避難を始めたのでは、手遅れになるおそれがあります。「警戒レベル５」を決して待つことなく、必ず「警戒レベル４」のうちに避難を始め、かつ「警戒レベル４」のうちに避難を終えるようにしてください。



※最新情報は自治体のホームページでご確認ください。

※この避難情報は、自治体から発表された情報をもとに掲載しています。