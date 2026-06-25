六本木で活躍する有名キャバクラ嬢が、中洲の元No.1キャバ嬢のルックスについて「東京でもトップレベル」と絶賛する場面があった。

【映像】「東京来てもトップレベル」中洲元No.1キャバ嬢のビジュアル

6月25日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #5』（ABEMA）が放送された。

今回登場したのは、歴10年のキャバクラ嬢・乃南はる（28）。九州中の美女が集まる日本屈指の歓楽街・中洲で、「キャストのレベルが高い」と評判の高級キャバクラ「CLUB escape」のオープニングキャストとして、風営法が改正（2025年6月）されるまでNo.1を牽引し続けた超人気嬢だ。

この日のescapeには、六本木の有名キャバ嬢、リオ六本木の如月れいがゲスト出勤していた。番組スタッフから「ぶっちゃけ月どれくらいですか？」と月収を問われた如月は、「今月は一旦、4桁を超えてます」と、1000万円を超える驚愕の金額を告白する。

一方の乃南が「正直、誕生日じゃないと4桁いけない」とこぼす中、如月は「単価も違うし、お金持ちの母数も全然違う」と、中洲と六本木の規模の違いを説明。しかし続けて、「はるちゃんに関しては、東京に来てもトップレベルにかわいい」と、乃南のルックスに対して太鼓判を押していた。