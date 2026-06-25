◆パ・リーグ 楽天２―０西武（２５日・楽天モバイル最強パーク宮城）

楽天・前田健太投手が７回３安打無失点の好投で、待望の今季初勝利を挙げた。７登板目での待望の白星。お立ち台では目を潤ませながら「ファンの方にたくさん応援してもらっている中、なかなか勝てなかった。きょうという日は僕にとってすごく大切な日になった」と語った。

初回から好スタートを切った。先頭のカナリオを１５１キロ直球で右飛に仕留めると、２死からはスプリットで長谷川を空振り三振。無失点でスタートした。２回は先頭のネビンに左前安打を浴びたが、動じない。後続を冷静に打ち取った。ストライク先行で投げ込み、３回から５回は一人の走者も許さなかった。今季最長７イニングで、同最多の１１４球を投げてわずか３安打の投球。好フィールディングも連発した。

感極まったお立ち台の最後には直筆絵入りのＴシャツを披露。「日本にいた時にヒーローインタビューの時に喋るだけじゃ面白くないと思っているので、僕の得意な絵をＴシャツに書いてスタンドに１枚だけプレゼントするというのをしていた。今日書いてきた。後でどっかに投げるんで、よろしくお願いします」と場内をわかせた。