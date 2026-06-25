作家本人と語りながら選べる1,300ブースの2日間！「瀬戸内ハンドメイドマルシェ2026」

記事ポイント 25,000点超の手づくり作品が2日間集結作家本人から制作ストーリーを直接聞ける体験教室を30種類用意 25,000点超の手づくり作品が2日間集結作家本人から制作ストーリーを直接聞ける体験教室を30種類用意

瀬戸内ハンドメイドマルシェ実行委員会は、2026年8月1日(土)・8月2日(日)の2日間、「瀬戸内ハンドメイドマルシェ2026」をコンベックス岡山で開催します。

全国のハンドメイド作家が自ら制作した手づくり作品を携えて出店し、アクセサリーから食品まで25,000点以上の作品が会場に並ぶ予定です。

2日間合計で約1,300ブースが出店し、今回で7回目の開催となります。

「瀬戸内ハンドメイドマルシェ2026」

名称：瀬戸内ハンドメイドマルシェ2026日時：2026年8月1日(土)・8月2日(日) 10:00〜16:00（当日券は15:40まで販売）会場：コンベックス岡山 大展示場・中展示場出店ブース：約1,300ブース（2日間合計・予定）入場料（税込）：当日券500円、前売券400円（小学生以下無料）主催：瀬戸内ハンドメイドマルシェ実行委員会

「瀬戸内ハンドメイドマルシェ」は、2013年にパシフィコ横浜での初開催を皮切りに全国12都市へ拡大したハンドメイドマルシェシリーズの瀬戸内地域開催で、「ものづくり市民の作品発表の場」と「作り手と買い手が直接交流できる市民マーケット」の創出を目指してきたイベントです。

手づくりマーケットの文化が根付く瀬戸内での開催は今回で7回目となり、全国から作り手が一堂に会します。

コンベックス岡山の大展示場・中展示場を舞台に、アクセサリーや食品など多彩なジャンルの手づくり作品が2日間にわたって展示・販売されます。

前回開催の様子

2025年8月に開催された前回は、2日間合計で約11,100人が来場しました。

「手づくり」をテーマに作家との交流を楽しむ声が会場中に広がり、買い物の場を超えたにぎわいが生まれていました。

体験教室では作家本人が講師を務め、初参加者でも実際に手を動かして作品づくりができる内容でした。

25,000点以上の手づくり作品とフードが集結

ハンドメイドブースには、アクセサリーやインテリア雑貨、ファッションなど多彩なジャンルのオリジナル作品が販売・展示されます。

どの作品も作家本人が想いを込めて制作した特別な一品。

25,000点以上の中から、自分だけのお気に入りを探せます。

フードブースには洋菓子や焼き菓子、燻製など手づくりの食品も揃っています。

アクセサリーや雑貨だけでなく食品まで手仕事で仕上げられた一品が集まるのがこのイベントの特色で、見てまわるだけでも新たな発見があります。

作家本人と語りながら一品を選ぶ

当日は作品を制作した作家本人が出店します。

作品の裏側にあるストーリーを作家本人から直接聞けるのはハンドメイドマルシェならでは。

一点一点に込められた背景と一緒に持ち帰れます。

コンベックス岡山の広い会場に約1,300ブースが並び、全国各地の手づくり作品を一度に見てまわることができます。

作家と言葉を交わしながら自分だけの特別な一品を探す体験が、会場いっぱいに広がっています。

初心者も安心の30種類ワークショップ

イベント当日はアクセサリーやインテリア、ミニチュア雑貨やアートなど30種類の体験教室を開催します。

初心者でも5分から60分で完成できる内容で、親子や友人同士でも参加できる幅広いラインナップです。

作家本人が講師となって丁寧に指導するため、どなたでも安心して作品作りに取り組めます。

今回出店予定のハンドメイド作品

藍染のアクセサリーを手がけるkoritorの作品が、今回のハンドメイドブースに出店予定です。

革製品を手がける革屋雨凛も、ハンドメイドブースへの出店が予定されています。

Dandelion popoの作品もハンドメイドブースに並ぶ予定で、これらは今回の出店作品の一例となります。

今回出店予定のフード

フードブースには洋菓子や焼き菓子、燻製など手づくりの食品が販売されるエリアがあります。

Pjerent.の食品が今回の出店予定フードの一例です。

coccinelleの食品も、今回のフードブースへの出店が予定されています。

徳島スモークの食品もフードブースに出店予定で、これらは今回のフードブース出店の一例となります。

今回実施予定の体験教室

「リンゴのハーバリウム講座」は、今回実施予定のワークショップの一例です。

「ペーパーアート講座」もワークショップとして実施が予定されています。

「リングガラスアクセサリー講座」ではガラスを使ったアクセサリーを作れます。

30種類のワークショップはすべて作家本人が講師を務め、自分だけの作品を持ち帰れる体験の場となっています。

作家の想いが宿る25,000点以上の作品が2日間にわたって会場を彩ります。

作家本人との対話で作品の背景に触れられる体験と、30種類のワークショップで味わう手づくりの楽しさが、この2日間に詰まっています。

「瀬戸内ハンドメイドマルシェ2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 入場料はいくらですか？

A. 当日券は500円（税込）、前売券は400円（税込）です。

小学生以下は入場無料となっています。

Q. ワークショップは初めてでも参加できますか？

A. 初心者でも5分から60分で完成できるワークショップを30種類開催しています。

作家本人が講師として丁寧に指導するため、初めての方でも参加できます。

Q. 出店ブース数はどのくらいですか？

A. 2日間合計で約1,300ブースが出店予定です。

アクセサリーやインテリア雑貨、食品など多彩なジャンルの作品が揃います。

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