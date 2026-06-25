PATH 2026で選出されたグローバルパートナー賞！ 「Delivery Partner of the Year」受賞

記事ポイント Stibo Systems「Delivery Partner of the Year」グローバル賞受賞2年連続でStibo Systemsアジア太平洋地域賞を受賞販売から教育まで一貫した伴走型支援が受賞理由 Stibo Systems「Delivery Partner of the Year」グローバル賞受賞2年連続でStibo Systemsアジア太平洋地域賞を受賞販売から教育まで一貫した伴走型支援が受賞理由

NSWは、ポルトガル・リスボンで開催されたStibo Systems主催イベント「PATH 2026」において、Stibo Systemsよりグローバルアワード「Delivery Partner of the Year」を受賞しました。

AIを活用したマスターデータ管理の分野で、販売から導入・運用・教育まで一貫して顧客を支えてきた取り組みが、世界規模で評価されています。

「Delivery Partner of the Year」受賞

受賞アワード：Delivery Partner of the Year（Stibo Systemsグローバルアワード）授賞式イベント：PATH 2026開催地：ポルトガル・リスボン開催日：2026年5月19日〜20日

NSWは1966年創業の独立系システムインテグレーターで、製造・流通業向けのシステム構築からITインフラ設計・運用、クラウドサービスまでをワンストップで提供しています。

近年はIoT・AI・エッジコンピューティング領域での価値創造にも注力しており、Stibo SystemsのMDMプラットフォーム「Stibo Systems MDM」の販売・導入パートナーとして国内企業のデータ活用を支援してきました。

Stibo Systemsは、AIを活用したマスターデータ管理（MDM）を通じて信頼できるデータ基盤の構築をリードする企業で、デンマークのオーフスに本社を置くグローバル企業です。

伴走型の支援体制が世界基準の評価へ

NSWは、システムインテグレーターとして積み上げてきた技術力とAI活用の知見をもとに、Stibo Systems MDMの販売から導入・運用までを一貫して担っています。

加えて、データ統合開発の実績を活かしたユーザー向け教育にも取り組んでおり、導入後の定着と活用促進まで視野に入れた支援体制を整えています。

こうした顧客ニーズに応じた柔軟な対応がStibo Systemsに高く評価され、今回のグローバルアワード受賞につながりました。

NSWは2025年にアジア太平洋地域のデリバリーパートナー賞を受賞しており、今回はその実績も踏まえたグローバルアワードへの選出です。

Stibo Systemsからのコメント

Stibo Systems Senior Vice President（Global Alliances）のGauri Chawlaは、「NSW様は、単にプロジェクトを完遂するにとどまらず、常に期待を上回る最高の成果を追求されています。複雑な課題を世界基準のインパクトへと昇華させ、優れた実行力こそが持続的な成功をもたらすということを自ら証明された形です」とコメントしています。

国内有数の企業における変革への取り組みについても、「緻密さ、困難を乗り越える対応力、そして世界水準の実行力と大胆なビジョンが融合したときに、いかに大きな可能性が開かれるか--その答えがここにあります」との評価も寄せられています。

NSWからのコメント

NSWの執行役員常務 サービスソリューション事業本部長の宇川祐行は、「このたび、Stibo Systemsよりグローバルアワード『Delivery Partner of the Year』に選出いただき、大変光栄に存じます。今回の受賞は、当社の取り組みを継続してご評価いただいたものと受け止めております」とコメントしています。

今後もStibo Systemsとのパートナーシップのもと、顧客のデータ活用支援と価値創出に継続して取り組む方針です。

AIを活用したマスターデータ管理の領域で、販売から教育・定着支援まで一貫して担うNSWの取り組みが、グローバル水準で認められました。

データ統合の複雑な課題に対して柔軟かつ緻密に対応する体制は、企業のデータ活用基盤を整えたい現場で実際に機能しています。

「Delivery Partner of the Year」受賞の紹介でした。

よくある質問

Q. NSWはどのようなサポートが評価されて受賞しましたか？

A. Stibo Systems MDMの販売・導入・運用に加え、ユーザー向け教育など導入後の定着支援まで一貫して提供する伴走型の取り組みと、顧客ニーズに応じた柔軟な対応が評価されました。

Q. 受賞イベント「PATH 2026」はどこで開催されましたか？

A. 2026年5月19日〜20日に、ポルトガル・リスボンで開催されました。

Q. NSWはStibo Systemsのアワードを過去に受賞したことはありますか？

A. はい。

2025年にアジア太平洋地域のデリバリーパートナー賞を受賞しており、今回のグローバルアワードはその翌年の選出となります。

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