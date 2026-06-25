中洲の高級キャバクラで働く元No.1嬢が、自身の給与事情を赤裸々に明かす場面があった。

【映像】「胸は天然」中洲元No.1キャバ嬢の抜群スタイル（複数カット）

6月25日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #5』（ABEMA）が放送された。

今回登場したのは、歴10年のキャバクラ嬢・乃南はる（28）。九州中の美女が集まる日本屈指の歓楽街・中洲で、「キャストのレベルが高い」と評判の高級キャバクラ「CLUB escape」のオープニングキャストとして、風営法が改正（2025年6月）されるまでNo.1を牽引し続けた超人気嬢だ。

乃南は、2018年から整形を始めたことをあっけらかんと告白。鼻やあごなど総額500万円以上を費やしてきたが、グラマラスな胸は“天然もの”だそうで、スタジオMCの平成ノブシコブシ・吉村崇と小島瑠璃子が「マジ！？」「大ニュースですね」と色めき立つ。

さらに、彼女のリアルな給与事情についても明らかになった。「はるさんのお給料はどう払われるんですか？」という番組スタッフの率直な質問に、乃南は「1カ月の売上の半分が私のお給料になります」と回答。月500万円を売り上げた場合、その50％の250万円が給与になるという。

また、「同じ値段だったとしたとしても、原価が低いお酒のほうがお給料は上がる」と、利益率が高いお酒のほうが給与に還元されやすいシステムがあることも説明。その上で、自身の月収は「だいたい200〜300万円の間」だと明かしていた。