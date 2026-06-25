俳優の川上麻衣子（60）が25日、Instagramを更新。スウェーデンにある家での写真を公開した。

【映像】川上麻衣子のスウェーデンの自宅（複数カット）

これまでもInstagramで、「猫と暮らしていると、新聞を読むのは至難の業となります」とつづった日常の動画や、白を基調としたおしゃれな自宅リビングなど、プライベートについて発信してきた川上。2026年1月27日の投稿では、出身地であるスウェーデン・ストックホルムの家の様子を披露し、ファンからは「ホテルではなくて、ご自宅なのですね⁉かっこいい」「落ち着けるおうちが2つの国にあるのが羨ましいです」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。

スウェーデンの家での写真に反響

25日の更新では、「またまた、突然ですが昨夜スウェーデンに到着。今回は白夜の美しい季節です。天候も良く早速2万歩近く歩いています。こちら時間であすの深夜に行われるスウェーデン対日本戦。スポーツバーに行ってみようかと思っています」とつづり、マネージャーと一緒に散歩した様子や、スウェーデンの家で過ごす様子を公開している。

この投稿にファンからは、「楽しんで下さいね。ステキに撮れていますよ〜」「スウェーデン白夜が美しい季節に行けていいですね〜」などのコメントが寄せられている。

（『ABEMA NEWS』より）