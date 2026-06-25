ブロガーの桃（41）が24日、ブログを更新。先天性眼瞼下垂症の手術から1年半が経過した、4歳の次男・じろくんの左目の状態を明かした。

【映像】手術から1年半が経過した次男の姿（複数カット）

2022年5月に更新したブログで、生まれたばかりのじろくんの左目が右目に比べて3分の1しか開いていないことを報告し、その後、先天性眼瞼下垂症と診断されていたことを明かしていた桃。翌年11月に手術を受けることを明かし、2024年12月には手術が無事終わったことを報告して以降、ブログで左目の経過について発信してきた。

手術から1年半が経過した4歳次男の姿を公開

2026年6月24日の更新では、術後1年半が経った左目の状態について投稿。「結論…次は、2年〜3年後で大丈夫だよ！！！！と言われました。経過は順調とのことです…！よかった。普段の目は、術後でも左右非対称ではあるけど…頭蓋骨の形も左右で全然違うから、その理由もあるみたい？ちなみに傷口はこんな感じ！！足の筋肉を、眉毛の上に移植したんだよ！！そして、今でも、目だけ上を見上げる時は、こんな感じで白目っぽくなっちゃうんだけど、背が伸びてくると、こういうこともどんどん少なくなっていくから、心配しなくていいみたい。というわけで、今のところ視力にも問題ないし、経過も順調だし、毎度思ってるけど、あの時手術を決意してよかったなぁ…！と今回も、改めて思いました！」と詳細を明かしている。

この投稿にファンからは、「経過良好なんだ！本当良かったね」「お子さんへの愛情が伝わります。」などのコメントが寄せられている。

（『ABEMA NEWS』より）