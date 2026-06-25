JR四国のあす（26日）の運転計画です。

予讃線・瀬戸大橋線（岡山駅・高松駅～松山駅間）

【特急しおかぜ・いしづち・モーニングExp松山】

（下り）

・しおかぜ・いしづち ７・１９・２９号 岡山駅・高松駅～松山駅間 運休

・しおかぜ・いしづち ２７号 多度津駅～松山駅間 部分運休



（上り）

・モーニングExp高松 伊予西条駅～高松駅間 運休

・しおかぜ・いしづち ８・２０号 松山駅～岡山駅・高松駅間 運休

・いしづち １０４号 松山駅～多度津駅間 部分運休

※また、「しおかぜ・いしづち ３０号」は全車高松駅行きとして運転します。

土讃線・瀬戸大橋線（岡山駅～高知駅～窪川駅間）

【特急南風・しまんと】

始発から「阿波池田駅～高知駅／窪川駅」間で終日運転を見合わせます。

なお、以下の列車においては全区間で運休となりますので、ご注意ください。



（下り）

・南風 １・５・７・１１・１５・１９・２３号 岡山駅～高知駅間 運休



（上り）

・しまんと ２号 高知駅～高松駅間 運休

・南風 ４・６・１０・１４・１８・２２・２８号 高知駅～岡山駅間 運休



※ 上記区間以外でも車両運用等の都合により、運休となる場合があります。

※ バス等による代行輸送はありません。

※ その他の線区・区間においても大雨の影響により、運転の見合わせ、遅れや行き先変更が発生する可能性があります。