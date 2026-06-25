RSK

写真拡大

JR四国のあす（26日）の運転計画です。

予讃線・瀬戸大橋線（岡山駅・高松駅～松山駅間）

【特急しおかぜ・いしづち・モーニングExp松山】
（下り）
・しおかぜ・いしづち ７・１９・２９号　岡山駅・高松駅～松山駅間　運休
・しおかぜ・いしづち ２７号　多度津駅～松山駅間　部分運休

（上り）
・モーニングExp高松　伊予西条駅～高松駅間　運休
・しおかぜ・いしづち ８・２０号　松山駅～岡山駅・高松駅間　運休
・いしづち　１０４号　松山駅～多度津駅間　部分運休
※また、「しおかぜ・いしづち ３０号」は全車高松駅行きとして運転します。

土讃線・瀬戸大橋線（岡山駅～高知駅～窪川駅間）

【特急南風・しまんと】
始発から「阿波池田駅～高知駅／窪川駅」間で終日運転を見合わせます。
なお、以下の列車においては全区間で運休となりますので、ご注意ください。

（下り）
・南風　１・５・７・１１・１５・１９・２３号　岡山駅～高知駅間　運休

（上り）
・しまんと　２号　高知駅～高松駅間　運休
・南風　４・６・１０・１４・１８・２２・２８号　高知駅～岡山駅間　運休

※　上記区間以外でも車両運用等の都合により、運休となる場合があります。
※　バス等による代行輸送はありません。
※　その他の線区・区間においても大雨の影響により、運転の見合わせ、遅れや行き先変更が発生する可能性があります。