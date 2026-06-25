「機械のカラダを持ったAI」＝フィジカルAIなどの最新技術が集まった展示会が25日、千葉県で開かれました。

幕張メッセでおこなわれた展示会では、工場で働くことを想定して開発中の人型ロボットや、国産の4足歩行ロボットなどが展示されました。

この展示会は、日本企業による「フィジカルAI」の研究開発を支援している「アマゾン ウェブサービス ジャパン」が企画したもので、白幡晶彦社長は今後の可能性を次のように話しました。

アマゾンウェブサービスジャパン 白幡晶彦社長

「日本には多くのハードウエアの世界でロボティクス、産業ロボット、さまざまな世界をリードする企業がたくさんいます。現場のものづくりであったり、鉄道のまったく誤差のない何分おきに到着するオペレーションだったり、一日に何回も配送されて常にスーパーやコンビニの棚が埋まっている仕組みであったり、オペレーションの仕組みの中の品質が極めて高い。その“匠の技”や暗黙知をデータ化できれば『フィジカルAI』と組み合わせたときにソリューションになる」

一方で、AIを導入する側の企業に求められる姿勢としては…

アマゾンウェブサービスジャパン 白幡晶彦社長

「今ある事業の前提でAIを入れて少しずつ生産性を上げる、改善するよりは、ゼロベースで再設計して、ある意味、事業を再発明するくらいの発想の転換が必要かと」

世界でAIの技術革新や社会実装が急速に進む中、スピード感をもって対応するために、事業の構造を改めて見つめ直す必要があると指摘しました。