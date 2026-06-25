機械のカラダを持ったAI「フィジカルAI」などの最新技術 幕張メッセで展示会
「機械のカラダを持ったAI」＝フィジカルAIなどの最新技術が集まった展示会が25日、千葉県で開かれました。
幕張メッセでおこなわれた展示会では、工場で働くことを想定して開発中の人型ロボットや、国産の4足歩行ロボットなどが展示されました。
この展示会は、日本企業による「フィジカルAI」の研究開発を支援している「アマゾン ウェブサービス ジャパン」が企画したもので、白幡晶彦社長は今後の可能性を次のように話しました。
アマゾンウェブサービスジャパン 白幡晶彦社長
「日本には多くのハードウエアの世界でロボティクス、産業ロボット、さまざまな世界をリードする企業がたくさんいます。現場のものづくりであったり、鉄道のまったく誤差のない何分おきに到着するオペレーションだったり、一日に何回も配送されて常にスーパーやコンビニの棚が埋まっている仕組みであったり、オペレーションの仕組みの中の品質が極めて高い。その“匠の技”や暗黙知をデータ化できれば『フィジカルAI』と組み合わせたときにソリューションになる」
一方で、AIを導入する側の企業に求められる姿勢としては…
アマゾンウェブサービスジャパン 白幡晶彦社長
「今ある事業の前提でAIを入れて少しずつ生産性を上げる、改善するよりは、ゼロベースで再設計して、ある意味、事業を再発明するくらいの発想の転換が必要かと」