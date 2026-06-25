サッカーＷ杯日本代表戦のテレビ中継で、本田圭佑（４０）が解説を担当し、大きな反響を呼ぶ中、本田との名コンビぶりで、元日本代表の柿谷曜一朗氏（３６）が注目を集めている。

初戦では試合前にスタジアムで軽く練習を行う日本代表をピッチ中央からレポートしていたところ、「チャンスあったらボール触れよ、ヨウイチロー（曜一朗）」と無茶ぶり。その後も「ヨウイチロー」を連呼したほか、チュニジア戦では、柿谷氏のコメントに「ヨウイチロー、めっちゃ詳しい」と感心する場面も。息ぴったりのコンビが話題となっている。

柿谷氏は本田と同じ大阪出身で、セレッソ大阪などで活躍した。２０１６年１２月、タレント・丸高愛実と結婚。長女（７）、次女（４）、長男（１）が誕生している。

６月１２日が３６歳の誕生日だった丸高は２１日付のＳＮＳで「大好きな友人たちがお祝いしてくれて幸せな誕生日ウィーク♥ 夫はＷ杯出張で約２ヶ月、絶賛ワンオペ中」と記し、と友人が家に来て誕生日を祝ってくれたことを明かした。丸高のＳＮＳには「パパも頑張ってて夫婦揃って大好き」「ワンオペお疲れ様」「美しい♥」「めっちゃ可愛い♥」「素敵なママ」などの声が届いている。