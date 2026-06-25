そぎ落とすほど、豊かに。料理研究家・藤井恵の「引き算の食卓」

クックパッドのポッドキャスト番組「ぼくらはみんな食べている」。食や料理に熱い思いを持ち活躍するゲストを迎え、さまざまな話を語ります。クックパッド初代編集長の小竹貴子がパーソナリティを務めます。第76回目・77回目のゲストは、料理研究家・藤井恵さんです。

「藤井弁当」のシンプルさはどこから来たのでしょうか。長野にセカンドハウスを持ち、食生活を整えたら臨月並みだった体重が戻り、湿疹も治まったと言います。「シンプルにすればするほど、豊かになる」。そう語る藤井さんに、クックパッドのポッドキャスト番組「ぼくらはみんな食べている」で、食と暮らしの哲学について聞きました。

キャラ弁を作っても娘は食べなかった。「藤井弁当」誕生の原点





長女の幼稚園入園を機に、藤井さんのお弁当作りが始まりました。最初はうさぎのおにぎり、レインボーカラーのおかず、手の込んだキャラ弁。ところが娘さんは全く食べない。「お弁当作る側の思いだけが強くて、娘の気持ちを全く汲んでいない、一方通行のお弁当作りだった」と振り返ります。

幼稚園の先生に相談した結果、食べ慣れたものを少ないくらいのボリュームで詰めるようにしたところ、娘さんは残さず食べてくれるように。地味でいい、茶色くていい、カッコつけなくていい。この幼稚園で教わった考え方が、藤井弁当の哲学の原点になりました。

弁当作りを変えたのは、娘さんだけでなく自分のためでもありました。料理研究家なのに、毎朝の弁当作りが憂鬱で仕方なかったと話します。

「とにかく気が重くて。頑張らなくちゃとか、誰か見てるなという気持ちもあったりして、もう切羽詰まってきちゃって」

そして辿り着いたのが、「卵焼きフライパンで3品作る」スタイル。鍋を変える手間や洗い物も少ない。楽になったら、笑顔になれたと話します。

さらに娘さんから「おばあちゃんの甘辛卵焼きだけでいい」と言われたことをきっかけに、豊富なバリエーションも必要ないと気づいた藤井さん。お弁当は、塩茹でブロッコリー、甘辛い卵焼き、肉か魚の主菜の定番3品が軸に。すると、二日酔いの朝でもサッと作れるようになったそうです。

「お弁当って、私、文字のない手紙だと思っていて。お弁当を持っていって、きちんと食べて、空っぽになってきたら良かったとホッとするんです」

念願の一冊『のり弁サーティワン』。2センチのご飯が生む幸せ

今年2月には、念願の一冊『海苔弁31（サーティーワン） 海苔は立派なおかずです』（誠文堂新光社）が出版されました。のり弁だけで31日分というストイックな企画はなかなか出版に至らず、受け入れてくれる版元をずっと探し続けていました。

「四角いものにきっちり詰めるっていうことが大好きなんですね。見てるだけで私自身でも幸せになるぐらいで」





この日はスタジオに5種類ののり弁が登場。バラ海苔鮭そぼろご飯、カリカリ梅ご飯に鶏もも照り焼き、焼き海苔と削り節醤油ご飯……どれもシンプルですが、ご飯の深さだけは2センチを絶対に守るといいます。

「2センチのご飯の上に醤油を塗った海苔を乗せて、箸で1口大に切ってから口に運ぶと、ご飯と海苔のバランスが絶妙においしくて。厚いとご飯が勝ってしまう。薄いと海苔ばっかりになってしまう。口の中にちょうどいい大きさが入る、その心地よさがのり弁の魅力です」





のり弁のこだわりは、炊飯にも及びます。冷たくなってもおいしいご飯の決め手は、研ぎ方と水加減。白い水が出なくなるまで丁寧に研ぎ、前日の夜に研いで冷蔵庫に入れておき、翌朝そのまま早炊きにするのがマストだといいます。夏は水少なめで傷みにくく、冬は水多めで硬くなりにくい。季節によって水加減を変えることが、冷めてもおいしいご飯につながるそうです。

「ご飯と海苔さえあれば大ご馳走だと、私は思ってます」

「空を見ていなかった」。２拠点生活が変えた食と体

藤井さんは、長野にセカンドハウスを持っています。きっかけとなったのは、更年期に体調を崩していた本のデザイナーさんが長野で「不調が治った」と話してくれたことでした。

セカンドハウスに通い始めると、変化はすぐに現れました。悩んでいた手の湿疹が行くと治まりました。野菜の旨みが立つから調味料は基本塩で、醤油、味噌を使えば十分になりました。

「食生活がシンプルになると、暮らし方もシンプルになって。それによってとても心が緩んで豊かになるんだなっていう風に感じてます」

もともと大自然にそれほど興味はなく、都会の方が過ごしやすいと思っていたという藤井さん。しかし料理の仕事は常に3〜4ヶ月先の季節のレシピを作るため、旬とずれた食材で試作を繰り返していました。頭ではわかっていても、旬の感覚を実は掴めていなかったといいます。長野で四季の食材を手に取りながら料理していくうちに、見えてきたことがありました。

「料理って、自分が頑張っていくもんじゃなくて、食材を引き出すように料理することが1番いい。素材から旨みを上手に出せば、出汁がいらない。余分な調味料もいらない。そうするともっとプライベートの料理が楽になりました」

「誰かが作ってくれたから、ご馳走になる」

「おいしいとは何か」と聞かれた藤井さんは、こう答えます。

「シンプルなことが1番いいし、頑張りすぎないところがいい。お料理っていうのは、作ったものを押し付けてはいけない。なんてことないお料理でも、この人のために作ったものっていうのは、どんなものでもご馳走で、その人にとっての心の中の栄養にもなっていくと思っています」

子どもの頃はご飯だけで何杯でも食べられた食いしん坊が、今は「作ることが好き」に。番茶を煮出すとき、グラグラ沸騰させると酸味が出る。ふっと沸騰したら火を弱めて優しく煮出すと、酸味が出ない。「ほんとにシンプルなことだけど、ちょっとだけ気を使うことで、びっくりするぐらいおいしくなる」そういう小さな発見が、藤井さんにとって作ることの楽しさに繋がっています。

そして、ずっと心の中に温め続けている夢があります。

「食堂みたいな、居酒屋みたいな、料理屋みたいなの、やりたいなっていうのがずっとあったんです。長野県松本市って、伏流水がたくさん流れていて、土を掘れば水が湧き出てくるらしいんです。そういう水の豊かなきれいなところで、地元で採れた野菜とか、湧き水で料理する料理屋さんをしたいです」

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【ゲスト】





第76回・第77回（5月8日・15日配信） 藤井恵さん

料理研究家・管理栄養士／女子栄養大学（現・日本栄養大学）栄養学部卒業。在学中から日本テレビ系列「⁠キユーピー3分クッキング⁠」のアシスタントを務め、フードコーディネーターをへて、料理研究家として独立。日々のごはんのおかずからお菓子、おつまみまで幅広く手がけ、そのおいしさと作りやすさには定評があり、テレビや雑誌、書籍なので活躍中。著書⁠『藤井弁当』⁠（学研プラス）⁠『海苔弁31』⁠（誠文堂新光社）⁠『藤井恵の夏ごはん』⁠（オレンジページ）⁠『腸を動かす朝ごはん 休ませる晩ごはん』⁠（暮しの⼿帖社）⁠『からだ整えおにぎりとみそ汁』⁠⁠『50歳からのからだ整え2品献立』⁠（主婦と生活社）⁠『藤井恵 おいしいレシピができたから』⁠⁠『藤井恵 繰り返し作りたい定番料理』⁠（主婦の友社）⁠『藤井恵さんのむずかしくないお魚レシピ』⁠（講談社）

Instagram： @fujiimegumi1966



【パーソナリティ】

クックパッド株式会社 小竹 貴子



料理愛好家・ 料理の楽しみ共創室 部長／創業期から参画し、初代編集長としてメディアづくりに携わる。現在は、料理家や生産者といった食のつくり手の声を届ける活動を行っている。「日経ウーマンオブザイヤー2010」受賞。プロの技術や食材の背景にある物語を、暮らしに馴染む言葉で伝えることをライフワークに、生活者の目線で食の楽しさを探求している。

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