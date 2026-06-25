六本木人気キャバ嬢が入店3か月で実現した、あまりにもまぶしい “6000万円の景色”を狩野英孝が絶賛。「海みたい！」と衝撃を口にした。

【映像】「海みたい」人気キャバ嬢がたどり着いた“6,000万円の景色”

6月24日（水）、ABEMAにて『CHANCE＆CHANGE』#58が放送。全国から超人気キャストが集結しトークを展開した。MCは狩野英孝、ABEMA・瀧山あかねアナウンサー。

番組では以前、一流キャストのSNSを抜き打ちで一斉操作。当時放送されなかったトークが今回改めて公開された。

りん（ジャングル六本木）のInstagramをチェックしていた狩野は、「うーわ、なんだこれ！海みたい。ヤバ！」と一枚の写真に釘付け。きらびやかなブルーのシャンパンが整然と並んだ圧巻のショットに、狩野は「このお酒、お店に置いてあるの？どうやって持ってくるの？」と興味が尽きない様子だった。

りんはジャングル六本木に入店してわずか3か月で盛大なバースデーイベントを開催できたそう。Instagramには「ル・レーヴ200本という、私自身初めて目にする異次元のタワー」と感謝がつづられていた。

このシャンパンタワーは約6,000万円。ベッキーは「入店3か月で、これ！？」と口をポカンと開け、「うーわ、海です」と感服した。

別の写真に映っていたのは、色とりどりの花で飾られライトアップされた、お城のようにゴージャスなシャンパンタワー。しずるの池田と純も「うーわ」「すっげえー！」と驚きっぱなしだった。