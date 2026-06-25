宮城県柴田町で２０２０年、建設会社社長が首を絞めて殺害され、現金などが入ったバッグなどを奪われる事件があり、当時この会社に勤めていて強盗致死罪などに問われたパキスタン国籍の男性被告（４３）の差し戻し審の裁判員裁判判決が２５日、仙台地裁であった。

榊原敬裁判長は仲間との共謀を認めず、無罪（求刑・懲役２３年）を言い渡した。

差し戻し前の１審・地裁判決は懲役２３年を言い渡した。２審・仙台高裁は、捜査段階の被告の供述について、「被害者を押さえていた」とするパンジャブ語の通訳が意訳の限度を超えていたと認定し、１審判決を破棄して審理を差し戻していた。

差し戻し審では、被告と仲間の共謀関係の有無が争点となった。検察側は、被告がバッグを持ち出すために共犯者を被害者宅に引き入れて現場から離れず、殺害後に共犯者から報酬も受け取っていた状況証拠などから共謀の成立を主張。

これに対して、榊原裁判長は、仲間が被害者の首を絞めたことに被告が動揺して場当たり的に対応した可能性があり、共謀には合理的な疑いが残るとし、「共謀があったと認定することはできない」と結論づけた。

起訴状などによると、被告は仲間と共謀し、２０年７月、勤務先の建設会社の男性社長（当時４５歳）宅で、仲間が社長の首を絞めて死亡させ、ビジネスバッグなど５４点（時価計約２９万円）を奪ったとされた。