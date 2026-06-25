自身のYouTubeチャンネルで6月に第一子が誕生したことを報告したお笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇が、日本屈指の歓楽街の元No.1キャバクラ嬢の登場に興奮して思わずコメントする場面があった。

【映像】中洲元No.1キャバ嬢のビジュアル

6月25日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #5』（ABEMA）が放送された。

今回登場したのは、歴10年のキャバクラ嬢・乃南はる（28）。九州中の美女が集まる日本屈指の歓楽街・中洲で、「キャストのレベルが高い」と評判の高級キャバクラ「CLUB escape」のオープニングキャストとして、風営法が改正（2025年6月）されるまでNo.1を牽引し続けた超人気嬢だ。

太客が語る魅力なども入った紹介VTRの後、乃南がスタジオに登場すると、番組MCの小島瑠璃子が「きれい〜」と出迎え、同じくMCの吉村も「きれいでございます」と絶賛する。

また、小島が「最近、歌舞伎町のキャバ嬢の方をYouTubeとかで見ますけど、中洲のキャバ嬢さんは？」と話題を広げると、吉村が「中洲もアツいですよね、今」と即座に反応。乃南の「アツいですね」という回答に、「すすきのも負けてないですけどね」とユーモアを交えたコメントで笑いを誘っていた。