25日発表の『オリコン上半期ランキング2026』で、シンガー・ソングライター・米津玄師さん（35）の『IRIS OUT』が『作品別売上数部門』の『ストリーミングランキング』で自身初の1位を獲得し、コメントを寄せました。

期間内再生数は2億5053.5万回を記録し、2021年度に優里さんが記録した『ドライフラワー』の2億2865.6万回を超えて、ソロアーティスト史上最高再生数となりました。

『IRIS OUT』は、2025年9月に公開された劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌としてリリース。『オリコン上半期ランキング2026』の集計期間に当たる2025/12/22付〜2026/6/15付までの26週のうち、12週連続1位を含む26週連続TOP10入りを記録しました。

1位を獲得した米津さんは、「とても光栄です。こういうことは人生で何度も起こることではないので、そのありがたさをかみ締めたいです」とコメント。

また楽曲が長く聴かれていることについて「単純にうれしいです。できれば今後も長く愛してくれたらさらにうれしいです」と語りました。

そして今後、音楽を通して届けていきたいものや、挑戦してみたい表現について聞かれると、「今後になにか特別な目標があるわけではありません。これまでと同じように、自分の目の前にあるものを一つ一つ大切に扱って、より面白いほうを選んで進み続けていくうちに、気がつけばまったく想像もしてなかった場所にいたらいいなと思っています」と明かしました。

オリコン調べ