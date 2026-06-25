山口地検は２５日、地検岩国支部が今年１月、岩国検察審査会の審査員１１人の氏名を審査の申立人に流出させたと発表した。

地検は「極めて不適切な対応」とし、審査員全員に謝罪した。

発表によると、岩国支部が不起訴とした事件について、山口県岩国市の男性が審査を申し立て、岩国検察審査会が不起訴相当と議決。男性は審査員１１人を容疑者不詳のまま公務員職権乱用などの疑いで岩国支部に告訴した。

同支部の副検事が捜査し、今年１月に１１人を不起訴とした際、不起訴処分を告知する書類を、１１人全員の氏名を記載した状態で男性に送付した。男性がこの氏名を基に２月、１１人の不起訴について、同審査会に審査を申し立て、流出が発覚した。地検は書類を回収しておらず、今後、回収を検討するとしている。

検察審査会は、事件の被害者などから審査の申し立てがあった場合、検察の不起訴の判断が妥当かチェックする。審査員を務めるのは、有権者からくじで選出された１１人。事件関係者による圧力などを防止する観点から、検察審査会法に基づき、審査員に関する個人情報は非公開となっている。