女優の足立梨花（33）が25日、自身のインスタグラムを更新。“サッカー風コーデ”の私服自撮りショットを公開した。

「サッカーの現場にサッカーっぽく」とつづり、ミズノのトラックブルゾンを羽織ったスポーティーなコーディネート。「93年Jリーグ開幕時、【オリジナル10】全10クラブのユニフォームを手掛けたミズノ」と歴史も紹介した。さらに同社の名スパイク「MORELIA」をベースにしたスニーカーを合わせた“気合十分”の足元の写真も投稿し、完成度の高さを見せつけた。

サッカーFIFAワールドカップ（W杯）では日本代表がここまで1勝1分けと快進撃を見せ、列島も大いに盛り上がっている。「このワールドカップの盛り上りを8月7日に開幕を迎えるJリーグに！！！」と、2010年から3シーズン「特命PR部女子マネージャー」を務め、13年には「名誉女子マネージャー」に就任するなど、愛着のあるJリーグにも視線を向けた。

この投稿にファンからは「スポーツウエアもめっちゃ似合う」「同じの欲しい」「何着ても抜群にお似合い」「永遠のマネージャー」など盛り上がる声が寄せられた。