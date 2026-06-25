「楽天２−０西武」（２５日、楽天モバイル最強パーク）

楽天は前田健が７回３安打無失点の好投で、ＮＰＢでは２０１５年１０月２日の中日戦（マツダ）以来３９１９日ぶりの勝利を飾った。チームは今季５度目の３連勝。吉井監督は仙台での初采配を勝利で飾り、監督通算２００勝とした。

「本当に、このお立ち台に立つ日を夢見ながらと言いますか、東北のファンの方に、たくさん応援してもらってる中、なかなか勝てなかったんで、今日という日は僕にとって、すごく大切な日になりました」

前田健はお立ち台で目を潤ませた。１１年ぶりにＮＰＢに復帰して、７試合目の登板。７回、今季最多の１１４球を投げて３安打無失点、６奪三振、無四球という抜群の内容だった。

勝負は七回だった。すでに９１球を投げていたが続投した。２番から始まる好打順。先頭の長谷川に内野安打を打たれたが、ネビン、桑原を連続三振。平沢にはポール際の大ファウルを打たれて「ヒエヒエでした」と苦笑い。その後は二飛に打ち取った。

吉井監督は「勝負の回だったんで、彼の日本の初勝利もかかってるし、マエケンに勝負させた方がいいかなと思って、ちょっと（球数が）多くなっちゃったんですけども、よく頑張ってくれました」と続投理由を明かす。

前田健は「代えられずにマウンドに立たせてもらいましたし、そこは期待に応えたいっていうところと、しっかりと抑えないと示しがつかない場面だったと思うんで、任せてもらった以上、しっかり抑えられたっていうのはすごく大きいイニングになったじゃないかなと思います」と勝因の１つに挙げた。