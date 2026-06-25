【北京共同】北朝鮮専門サイト「NKニュース」は25日、平壌郊外にある軍事パレードの訓練施設を最近の衛星画像で分析した結果、兵員輸送用とみられる車両を多数確認したと報じた。訓練が始まった可能性があるとしている。

軍事パレードの開催時期ははっきりしていないが、朝鮮戦争の休戦協定締結から73年となる7月27日のほか、9月や10月の記念日が候補に挙げられている。北朝鮮の軍事パレードは2月の朝鮮労働党大会に合わせて開かれたのが最後。