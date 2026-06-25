チェルシーは今夏、マーカス・ラッシュフォード獲得に動くべきだという声が上がっている。



『talkSPORT』は、シャビ・アロンソ体制下でチェルシーが重要な夏を迎えていると指摘。これまで複数の監督交代を繰り返してきたクラブは、新たにアロンソ監督を迎え、再建への本格的な一歩を踏み出そうとしているという。



同メディアは、そのアロンソ監督を支える補強としてラッシュフォードの名前を挙げている。若い選手が多い現在のチェルシーにとって、経験豊富な主力クラスの獲得は重要であり、28歳のイングランド代表FWは理想的な候補だとしている。





ラッシュフォードは、昨季バルセロナへレンタル移籍し、ラ・リーガ優勝に貢献。宿敵レアル・マドリードとの優勝決定戦では直接FKを沈めるなど、重要な働きを見せた。その活躍が評価され、ワールドカップではイングランド代表にも復帰。クロアチア戦ではゴールも記録している。しかしバルセロナは買い取りオプションを行使せず、現時点ではユナイテッド復帰が決まっている。そんななか、プレミアリーグに残りチェルシーへ加わる選択肢も十分に考えられる。同紙は、若いチームを率いるアロンソ監督にとって、経験と実績を兼ね備えたラッシュフォードは理想的な補強になり得ると伝えている。今夏の去就はイングランド国内でも大きな注目を集めそうだ。