女優の大竹しのぶが、パーソナリティーをつとめる２４日放送のＮＨＫ ＡＭ「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜・午後９時５分）に生出演。第１子が誕生した長男・二千翔さんの変貌（へんぼう）ぶりについて嘆いた。

５月の放送で、昨年５月に結婚した二千翔さんに第１子が誕生したと報告した大竹。初孫の名前は二千翔さんの実父で、８７年に亡くなったドラマディレクターの服部晴治さんから１文字を取ったことや、元夫の明石家さんまに二千翔さんが第１子を会わせたいと言って、対面を果たしたことなども番組で伝えてきた。

この日はリスナーからの「息子は今まで私がどれだけ言っても聞かなかった小言を、彼女が言うと行動を起こすようになりました。今まで私は何だったんだろう」というメールを紹介。

大竹はこれに共感し、「本当ですよね。（二千翔さんが）動物園に行ってきたらしいんですけど、子どもを連れて。えっ、今まで外出なんか全然しなくて、出かけるのが好きじゃないから、『人にはそれぞれの幸せとか、好きなことは違うんだから』って。私は『外に行きなさい』『外に行きなさい』って言ってたのに、私が言ったことをまるで自分が言っているように、子どもにはいろんな思いをさせてあげたいみたいな」と二千翔さんがすっかり変わったことを“愚痴”るように力説。

最後は「ふざけるな〜！お〜い！」と絶叫し、「…みたいな感じですよ、本当に。何なんでしょうね」とため息。「ご飯も作っちゃうし、本当にね。お米ひとつ研いだことのない人がね。めっちゃお料理が上手になってるんですよ」と、息子の変化に母としての寂しさもあるのだろうか、嘆きが止まらなかった。