ミッキーと和の魅力が融合♡日本らしさ満載の新シリーズ雑貨が登場

日本らしいモチーフとミッキーマウスの魅力が融合した「Mickey meets JAPAN」シリーズが登場しました。桜や富士山、手まりなど日本文化を感じられるデザインは、見ているだけで心が華やぐ仕上がり。今回ラインアップされたのは、日常使いはもちろん旅行にも便利な晴雨兼用傘とエコバッグです。旅先で活躍するだけでなく、帰宅後も思い出を振り返ることができる特別なアイテムとして注目を集めています♡

日本らしさを楽しめる特別なデザイン

「Mickey meets JAPAN」シリーズは、日本の伝統や風景をモチーフにしたアートが魅力です。

背景には桜や富士山、扇子といった日本を象徴するモチーフを採用。さらに七宝や青海波などの伝統文様を組み合わせることで、上品で華やかな世界観を表現しています。

そこに和を感じさせるポーズや表情のミッキーマウスを描くことで、日本文化とディズニーの楽しさが見事に融合。

海外からの旅行者はもちろん、日本に住む方にとっても特別感のあるデザインとなっています。お土産としても喜ばれそうなシリーズです。

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機能性も優秀な晴雨兼用傘

晴雨兼用傘は全6柄展開です。

01 日の出富士

02 金彩菊紋様

03 波富士

04 踊り傘

05 桜流水

06 祝い手まり

雨の日だけでなく、日差しが気になる季節にも活躍する仕様となっています。

裏側にはPUコーティングを施し、遮光率99.99％、UVカット率99.9％、UPF50＋を実現。さらに遮熱効果も備えているため、夏のお出かけにもぴったりです。

軽量なアルミ素材を採用しており、折りたたむとフラットになる設計。バッグの中でかさばりにくく、持ち運びやすいのも嬉しいポイントです。

コンパクトに持ち歩けるエコバッグ

エコバッグも全6柄展開で、それぞれ異なる和モチーフを楽しめます。

01 日の出富士



02 金彩菊紋様



03 波富士



04 彩り手まり



05 花松



06 祝い手まり

防水仕様の生地を採用しているため、突然の雨や水濡れにも対応しやすい設計です。

また、ポケッタブル仕様なので小さく折りたたんで収納可能。旅行中のサブバッグやショッピングバッグとして活躍してくれます。

荷物が増えがちな旅行先でも持ち運びやすく、実用性とデザイン性を兼ね備えたアイテムです。

旅の思い出を彩る和テイスト雑貨

ミッキーマウスと日本文化が融合した「Mickey meets JAPAN」シリーズは、見た目のかわいらしさだけでなく実用性も兼ね備えた魅力的なアイテムです。

晴雨兼用傘とエコバッグは、旅行中のお供としてはもちろん、日常生活でも活躍してくれること間違いなし。

和モダンなデザインは幅広い世代に取り入れやすく、自分用にはもちろんギフトにもおすすめです♪日本らしい魅力が詰まった特別なシリーズをぜひチェックしてみてください。