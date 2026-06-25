歌手の氷川きよしさん（48）が、アルバム『KIINA.』のリリース記念ライブ『KIINA. Release LIVE』を東京と大阪で4公演開催。赤と黒のドレスなど個性的な衣装で、情熱的にパフォーマンスを披露しました。

オープニング映像が流れた後、赤と黒のドレス姿でステージに登場した氷川さん。MVが話題となった『魔法にかけられた少女』や、アルバムに収録されている『薔薇 VOLCANO』を歌い上げました。

ライブでは様々な衣装に着替え、観客を盛り上げた氷川さん。個性的な白い衣装では強さと妖艶さを兼ね備えたカッコいい女性を表現した『ラ・マスカレイド』などを披露しました。

さらに、スパンコールが輝くスーツに着替えた氷川さんは、自身が作詞をした父との思い出を歌った楽曲『はじまり』や、コントラバスが響くジャジーなバラード『This is Love』などを甘い声で歌い上げました。

氷川さんは「初めてのKIINA.を全面に出したライブ、口がポカーンとしている人もいるかもしれない。でもそれでいいの。新しい世界を見るってそういうこと」と語りました。

■氷川きよし「命ある限り、歌い続けます」

アンコールでは、『ハニカムシステム』、『キニシナイ』、『Happy！』をパフォーマンス。

ラスト曲の歌唱前に氷川さんは「この曲は元々『命の約束』というタイトルだったんですが、発売当時45歳だったので、『16436日』というタイトルにさせていただいたんです」というエピソードを話し、『命の約束〜16436日』を披露しました。

最後には、「命ある限り、歌い続けます。氷川きよしと、KIINA.をいつまでも応援してください」とファンへメッセージと投げキスを送り、2時間のライブを締めくくりました。

ライブではアルバム『KIINA.』からの楽曲を中心に20曲を披露。4公演で3400人（主催者発表）を動員しました。