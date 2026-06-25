6月25日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香 の #ぷっはーと乾杯ラジオ』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。菅井友香が、石川県金沢市で開催された金沢百万石まつりに参加した際の思い出を語った。

-「すごく不思議な気持ちで貴重な体験をさせていただけた」-

現在放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟』で前田利家の妻・まつ役を務める縁から、利家役の大東駿介とともに「利家とまつ」の姿で百万石行列に出演した菅井。歴史ある祭典の雰囲気を肌で感じられたという。

開催前日に金沢入りし、NHK金沢の生放送番組「かがのと」にも出演。祭りの出演者が着る衣装や、菅井が当日着る衣装もそこで紹介されたそう。「百万石行列」で披露された衣装は、大河ドラマの撮影で実際に使用される扮装で、菅井自身もまだ撮影で着用したことがなく、初めて目にしたものだったと明かした。赤を基調とした夫婦の装いは統一感があり、桜の紋様や梅の刺しゅうがあしらわれた華やかでありつつも品格ある衣装で、着られてとても嬉しかったと語った。

迎えた当日、オープニングで響いた太鼓の音に心を動かされたという菅井は、「最初の太鼓のドンという音だけで感動しちゃって泣くのずっとこらえてて」と振り返った。大人から子供まで金沢の人々が世代を超えて祭りを成功させようと準備を重ねてきたことを感じたそうで、多くの観客や海外からの来訪者で沿道が埋め尽くされる光景に、その伝統と歴史の重みを実感したという。

「百万石行列」では台の上から約2時間にわたって観客へ手を振り続け、地元の人々から「お松さん」と声援を送られたほか、自身のファンのYukkarsからも温かな応援を受けた。２時間ずっと手を振っていたことについては、「ライブでもこんなに長く手を振らせていただくことってなかったので、すごく不思議な気持ちで貴重な体験をさせていただけたなと思います」と振り返った。

晴天の中、多くの観客が途切れることなく集まった様子に、前田利家とまつという存在が現在も深く愛され続けていることを改めて感じたと語り、祭りを楽しみにしてきた人々に「お松の方」を通じて喜びを届けられていればうれしいと語った。

また、大河ドラマのスタッフが現地で着付けやメイクを担当したことにも感謝を示し、この貴重な経験を今後の撮影への励みにしたいとコメント。金沢についても、食や景観、穏やかな街並み、地元の人々の温かさなどに魅力を感じ、「美の神髄が金沢にあるんだな」と印象を語った。

さらに、会場には祖父母や母、姉、姪など家族も駆け付けたことを明かした。沿道から手を振る姿を確認できたほか、まだ幼い姪が自身を「ゆっかー」と呼んでくれたことを報告。「うれしいようなさみしいような（笑）」と、姪の成長に驚いたと語った。