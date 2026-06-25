◆パ・リーグ ソフトバンク５―２オリックス（２５日・みずほペイペイドーム）

オリックスが逆転負けで、２カード連続負け越しを喫した。

６回の攻防が明暗を分けた。同点の１死満塁で若月が二ゴロ併殺打に倒れると、直後の守備で太田が先頭・牧原大の二ゴロを失策。２死二、三塁で山崎が庄子に勝ち越しの２点打を中前に運ばれ、自責０ながらも１１試合ぶりに失点した。岸田監督は「颯一郎もなんとかっていうところで、抑えられはしなかったけど…。細かいミスのところが出ているので、もう一回きっちり確認して」と唇をかんだ。

打線は２４日の１５安打に続く１３安打を放ちながら、適時打なしの２得点。杉本を今季初の４番に据えたが、決定打に欠けた。指揮官は「（杉本の起用は）いろんな意味があるけど、本人は意地になってやってくれたと思います。よく野手陣は打ってくれているけど、なかなか点につながらなかった。こっちも考えて打線を組んでいる。もう一回、考え直してやります」と、言葉を絞り出した。

６月の月間勝ち越しが消滅。岸田監督は「痛い負け越しだけど、ここからどうにか巻き返していかなければ。一戦一戦、勝てるようにやるしかない」と前を向いた。