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気象台は、25日午後10時35分に、レベル４土砂災害危険警報を笠岡市に発表しました。

南部では、土砂災害に厳重に警戒してください。

【土砂災害警報（発表中）】
■岡山市
●レベル３土砂災害警報【発表】

■倉敷市
●レベル３土砂災害警報

■津山市
●レベル２土砂災害注意報

■玉野市
●レベル２土砂災害注意報

■笠岡市
●レベル４土砂災害危険警報【発表】

■井原市
●レベル３土砂災害警報【発表】

■総社市
●レベル３土砂災害警報

■高梁市
●レベル２土砂災害注意報

■新見市
●レベル２土砂災害注意報

■備前市
●レベル２土砂災害注意報

■瀬戸内市
●レベル２土砂災害注意報

■赤磐市
●レベル２土砂災害注意報

■美作市
●レベル２土砂災害注意報

■浅口市
●レベル３土砂災害警報【発表】

■和気町
●レベル２土砂災害注意報

■早島町
●レベル３土砂災害警報【発表】

■里庄町
●レベル３土砂災害警報【発表】

■矢掛町
●レベル３土砂災害警報【発表】

■久米南町
●レベル２土砂災害注意報

■美咲町
●レベル２土砂災害注意報

■吉備中央町
●レベル２土砂災害注意報