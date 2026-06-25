【レベル４土砂災害危険警報】岡山県・笠岡市に発表 22:35時点
気象台は、25日午後10時35分に、レベル４土砂災害危険警報を笠岡市に発表しました。
南部では、土砂災害に厳重に警戒してください。
【土砂災害警報（発表中）】
■岡山市
●レベル３土砂災害警報【発表】
■倉敷市
●レベル３土砂災害警報
■津山市
●レベル２土砂災害注意報
■玉野市
●レベル２土砂災害注意報
■笠岡市
●レベル４土砂災害危険警報【発表】
■井原市
●レベル３土砂災害警報【発表】
■総社市
●レベル３土砂災害警報
■高梁市
●レベル２土砂災害注意報
■新見市
●レベル２土砂災害注意報
■備前市
●レベル２土砂災害注意報
■瀬戸内市
●レベル２土砂災害注意報
■赤磐市
●レベル２土砂災害注意報
■美作市
●レベル２土砂災害注意報
■浅口市
●レベル３土砂災害警報【発表】
■和気町
●レベル２土砂災害注意報
■早島町
●レベル３土砂災害警報【発表】
■里庄町
●レベル３土砂災害警報【発表】
■矢掛町
●レベル３土砂災害警報【発表】
■久米南町
●レベル２土砂災害注意報
■美咲町
●レベル２土砂災害注意報
■吉備中央町
●レベル２土砂災害注意報