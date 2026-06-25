作家・辻村深月さんのデビュー22周年記念作品となる新作長編小説『ファイア・ドーム』の上下巻が、25日発表の『オリコン週間BOOKランキング』において、1位と2位に輝きました。

『ファイア・ドーム 上』は週間売り上げ1.8万部、『ファイア・ドーム 下』は週間売り上げ1.4万部を記録。同一タイトル作品による同ランキング1位、2位独占は、2023/12/11付の『大ピンチずかん2』が1位、『大ピンチずかん』が2位を獲得して以来の記録となりました。

また、辻村さんが同ランキングで1位を獲得するのは、『かがみの孤城』が2018/4/23付、4/30付で2週連続1位を獲得して以来8年2か月ぶり、通算2作目となります。

■辻村深月「主役は“噂”です」

長編小説『ファイア・ドーム』の刊行にあたり、辻村さんは「連載に4年、改稿に3年。7年の歳月をかけて、皆さんのもとに送り出します。物語のテーマであり、主役は“噂”です。小説を準備する7年の間にも、現実では多くの事件が起き、小説の中で描いた噂の世界が現実と共鳴して揺らぐような感覚が常にありました。過去に起きたあの事件も、明日起こるかもしれないあの事件も。この小説が“今”を描けていると思っていただけたら、光栄です」と、コメントを寄せています。

オリコン調べ（2026/6/29付）