足立区の人気キャバ嬢が大胆で可愛いハロウィンコスプレ姿を披露。抜群のプロポーションが明らかになり、ベッキーが「いいじゃなーい！」と声を上げた。

【映像】足立区キャバ嬢、抜群プロポーションの“コスプレショット”

6月24日（水）、ABEMAにて『CHANCE＆CHANGE』#58が放送。全国から超人気キャストが集結しトークを展開した。MCは狩野英孝、ABEMA・瀧山あかねアナウンサー。

番組では以前、一流キャストのSNSを抜き打ちで一斉操作。当時放送されなかったトークが今回改めて公開された。

狩野とベッキーのお気に入りキャバ嬢が、もも（足立・club翡翠）。もものInstagramで狩野の目を引いたのは、シャンパングラスが横にズラリと並んだ一枚だった。ももは「恥ずかしい、誕生日。タワーがない」と高さのない“シャンパンタワー”にタジタジ。足立区出身のしずる・純は、すかさず「足立区はちょっと天井が低いんで」と自虐フォローした。このシャンパンの売上が1,000万円と聞くと、ベッキーも「失礼ですけど、足立区で1,000万円はすごいのでは？」と足立区イジリに追随した。

ところどころに“足立区らしさ”がにじむInstagramをチェックしていくと、突然、ツインテールに黒いビキニ衣装を合わせた可愛すぎるハロウィンコスプレが登場。豊満バストあらわな小悪魔姿に、ベッキーは「ももちゃん、意外と大胆に…！いいじゃなーい！」と声を弾ませた。

スノードームの中でちょこんと座ったショットにも「可愛いー！」と声が上がり、ももは「流行っていたAIの。（足立区は）映える場所がないので（笑）」と自ら足立区をネタにしてスタジオを湧かせた。