ガード陣と再契約の意向と報じられたサンズ…次のゴールはブルックスとの延長契約か？

7月1日（現地時間6月30日、日付は以下同）に幕を開ける、全チームのFA（フリーエージェント）選手との交渉解禁を前に、フェニックス・サンズは今夏FAになる2選手と再契約を結ぶ意向と『ESPN』が報じた。

サンズは21日にコリン・ギレスピーと4年4800万ドル（約77億2800万円）、翌22日にはジョーダン・グッドウィンと3年1900万ドル（約30億5900万円）と、今シーズンにローテーション入りしたガード陣の確保に成功。

今夏サンズはマーク・ウィリアムズが制限付きFA、ヘイウッド・ハイスミスの来シーズンの契約がチームオプションなのだが、注目はディロン・ブルックスとの契約だろう。

来シーズンに契約最終年を迎えるブルックスは、今シーズンにサンズで平均20.2得点3.6リバウンド1.8アシスト1.0スティールと自己最高の成績を残した。21日に『Hoops Hype』は、30歳のウイングが年平均で約2500万ドル（約40億2500万円）の延長契約を手にする可能性があると報じている。

デビン・ブッカーとともにサンズで主軸を担うブルックスが、今夏新たな契約を締結することになるかは気になるところだ。

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