FW宮代大聖、神戸からラス・パルマスに完全移籍…今季途中に期限付き移籍で加入してラ・リーガ2部17試合4得点2アシスト
ヴィッセル神戸は25日、ラス・パルマスに期限付き移籍中のFW宮代大聖が同クラブに完全移籍することを発表した。
2000年5月26日生まれの26歳は今年1月に神戸からラス・パルマスに期限付き移籍で加入した。加入直後から出場機会をつかみ、スタメンの座を勝ち取ると、ラ・リーガ2部で17試合4得点2アシストを記録。昇格プレーオフ準決勝マラガ戦では2試合連続フル出場を果たしたものの、惜しくも1部昇格は叶わなかった。
宮代はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。
「この度、ラス・パルマスへ完全移籍することになりました。ヴィッセル神戸で過ごした時間は、僕にとって特別な時間でした。たくさんの経験をさせていただき、その中でさまざまな感情を味わうことができました。その一つひとつの経験が今の自分を作ってくれたと思っています。いつも熱い応援をしてくださったファン・サポーターの皆さん、トモニ戦ったチームメイト、スタッフの皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。神戸での経験を胸に、新しい環境でもチャレンジを続け、成長し、活躍している姿を皆さんに届けられるよう頑張ります。本当にありがとうございました」
2000年5月26日生まれの26歳は今年1月に神戸からラス・パルマスに期限付き移籍で加入した。加入直後から出場機会をつかみ、スタメンの座を勝ち取ると、ラ・リーガ2部で17試合4得点2アシストを記録。昇格プレーオフ準決勝マラガ戦では2試合連続フル出場を果たしたものの、惜しくも1部昇格は叶わなかった。
「この度、ラス・パルマスへ完全移籍することになりました。ヴィッセル神戸で過ごした時間は、僕にとって特別な時間でした。たくさんの経験をさせていただき、その中でさまざまな感情を味わうことができました。その一つひとつの経験が今の自分を作ってくれたと思っています。いつも熱い応援をしてくださったファン・サポーターの皆さん、トモニ戦ったチームメイト、スタッフの皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。神戸での経験を胸に、新しい環境でもチャレンジを続け、成長し、活躍している姿を皆さんに届けられるよう頑張ります。本当にありがとうございました」