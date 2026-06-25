俳優・亀梨和也（40）が25日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」2時間スペシャルに出演。俳優・タレントの櫻井翔（44）とのパスタの思い出を語った。

この日は亀梨がイタリアンレストランで人生初のアルバイトを体験する様子を放送。もともと料理が得意という亀梨だが、バイトで学んだ技を駆使して、アシスタントの櫻井と一緒にスタジオでペスカトーレ作りを披露した。

亀梨は「僕、パスタと言えば翔くんなんですよ」と切り出し、2002年のTBS系ドラマ「木更津キャッツアイ」の撮影前という思い出話を披露。

亀梨は「撮影前に、野球を教えてほしいと。で、一緒にキャッチボールをして、野球をやらしてもらっていたんですけど、本当は入っちゃいけないところに間違えて入っちゃって、めちゃくちゃ2人で管理人さんに怒られたりして…」と語った。

その後、櫻井に食事に連れて行ってもらったのが「何か凄いおしゃれなカフェみたいな…。そこで初めて、ナポリタンとかミートソース以外のパスタというものを…。もう、いろんな種類のパスタが…。そこで初めてペペロンチーノ。人生で、この2種類以外のパスタを経験させてくださった」と明かし「翔くんに、今日ペスカトーレを教えるという…」と言い、笑いを誘っていた。