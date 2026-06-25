俳優、タレントの櫻井翔（44）が25日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」2時間スペシャルに出演。5月31日に東京ドームで行われた、嵐としてのラストライブについて語った。

この日のゲストの元「KAT−TUN」の俳優・亀梨和也も現地で鑑賞。この日、料理で手間どる櫻井を見ながら「この間のドーム、めちゃくちゃカッコよかったですよ。もう、ポンコツのポの字もない」と語った。

MCの有吉弘行が、櫻井のライブの時の決めセリフ「調子はどうだい？」と言うと、櫻井は「調子なあ…。俺、マジ、5年ぶりくらいに調子を聞いた時、最初に有吉さんの顔出てきたんだよなあ。絶対いじられるなと思った」と語った。

ライブに後輩は来ていたか？と聞かれると、料理に夢中な櫻井の代わりに亀梨が「結構、先輩、後輩が見に…」と答え、櫻井も「凄かったです」とうなずいた。

ライブ後に話したりしたのか？という質問に、亀梨は「それぞれだとは思うんですけど、僕はその後に生放送があったので託して」と答えると、櫻井は亀梨からシャンパンの差し入れをもらったと感謝した。

また、「感想をね、いろいろくれる後輩、先輩までくださってありがたかったんですけど、一番不思議だったのが…」と言い「村上信五ちゃんが、“話さないと無理だから会ってくれ！”って言って、今日昼間、1時間半ぐらい会ってきた」と明かし、共演者から「凄い！」との声が上がっていた。

櫻井と「SUPER EIGHT」の村上は、誕生日が1日違いの同じ年で、2人の共演番組もある。