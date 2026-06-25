天皇陛下がオランダ王室と親しくなるきっかけを作ってくれたのは、ベルギーのフィリップ国王の伯父、先々代のボードワン国王でした。1984（昭和59）年、上皇ご夫妻がベルギーを訪問された時にベアトリックス女王夫妻を招いて夕食会を催し、そこから女王一家との交流が始まります。王子だった若きフィリップ国王を伴って来日したこともありました。両陛下が旅の終わりに話された「橋渡し」という言葉に、きっとそれはボードワン国王から受け取った友好のバトンだろうと思いました。（日本テレビ客員解説員 井上茂男）

■ボードワン国王の「配慮」〜ベアトリックス女王夫妻を引き合わせてくれた夕食会

「オランダ女王もかけつける」。1984（昭和59）年2月27日付の読売新聞に、小さな記事があります。皇太子時代の上皇ご夫妻がアフリカ訪問に向かう途中でベルギーに立ち寄られた際に、ボードワン国王が留学中の陛下をイギリスから招き、オランダのベアトリックス女王夫妻を内々に招待して夕食会を開いていた――というニュースです。記事は「同行した宮内庁関係者や日本大使館も一夜明けて聞いてびっくり」と伝え、「浩宮さまがオランダ王室とも交流されるよう配慮されたのでしょう」という侍従のコメントが載っています。

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「御一緒に楽しいひとときを過ごしたことも、忘れ得ぬ思い出です」。陛下は23日に行われたベルギーの国王王妃主催晩さん会でこう振り返られていましたが、42年前の思い出はスピーチで漏らすことのできない大切な思い出だったのでしょう。

日本は先の大戦でオランダと戦火を交え、強くわだかまりがあった時代です。1971（昭和46）年に昭和天皇がオランダを訪問した時は昭和天皇の乗った車に魔法瓶が投げられ、沿道で「訪問反対」のブーイングが起きました。ベアトリックス女王は後の昭和天皇の「大喪の礼」にオランダから王族を送りませんでした。そうした空気の時代です。

内輪の夕食会から約4か月後、ベアトリックス女王は陛下をオランダに招待します。「随分大きな方だなと思った」。10代のウィレム・アレキサンダー国王と初めて会った時の印象を陛下は訪問前の記者会見で話されましたが、国王は空港まで出迎えてくれました。滞在は4日間。陛下は女王の専用ヨットでセーリングなどを楽しみ、国王らとの関係を深められました。初めてのオランダ訪問には、侍従が言う「配慮」の“芽吹き”を感じます。

■つくば万博は王子時代のフィリップ国王と一緒に

翌1985（昭和60）年7月、ボードワン国王は日本で開催された「つくば万博」を視察するために王子時代のフィリップ国王を連れて来日します。「日本の魅力あふれる文化とその美しさに深い感銘を受けました」。フィリップ国王が晩さん会で振り返った初来日です。この時、国王と王子は昭和天皇との昼食会に臨み、上皇ご夫妻の案内で山梨県のレーザーディスク工場やモモ農家などを見学しています。

フィリップ国王の来日は計12回。このうち国王同行は、ボードワン国王との万博視察と、父のアルベール2世夫妻の「国賓」の2回あります。実地に「帝王学」を学び、皇室との親交を深める狙いでしょうか。2回目の時は陛下と赤坂御用地をジョギングし、雅子さまが自転車で伴走しています。国王は23日の晩さん会のスピーチでジョギングの思い出を披露し、「陛下のペースについて行くのは、容易ではありませんでした」と“告白”しました。そうした交流の一つひとつが親しい関係を育んでいったことがわかります。

■1964年の「国賓」〜永井隆博士の本を読んで被爆地に心を寄せていた国王

陛下がボードワン国王に初めて会われたのは3歳の時でした。1964（昭和39年）1月、夫妻は「国賓」として来日しました。ヨーロッパの国王の初来日。国王夫妻は被爆地の広島や長崎も訪ね、原爆慰霊碑や平和公園で花輪を供えて慰霊しています。長崎の教会で『この子を残して』などの著作で知られる被爆者の永井隆博士の遺児・茅乃さんに会い、国王は「お父さんの本を読んでいます。あの本に感激して日本に行こうという気になりました」と話しました。被爆地への思いが永井博士の本に影響を受けていた事実は興味深いエピソードです。

話はそれますが、陛下は記者会見で「いろいろお土産を頂いた」と振り返られました。当時の新聞によるとそれは「クマやイヌのぬいぐるみなどのおもちゃ類」でした。

1976（昭和51）年夏、国王は高校2年生の陛下を10日間のベルギー旅行に招きます。前半はベルギーでブルージュ、ブリュッセルなどを訪ね、後半はファビオラ王妃の郷里・スペインにある国王の別荘に滞在されました。別荘で一緒だったのは王子時代のフィリップ国王、そしてボードワン国王夫妻です。陛下が「水問題」の講演で使われた「アルハンブラ宮殿」の写真の日付はこの時ですから、ライフワークの「水問題」にもつながっています。

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1971（昭和46）年の昭和天皇の訪欧にもエピソードがあります。王弟のアルベール王子が前年4月に大阪万博で来日し、外相の晩さん会が開かれた時です。隣に座った高松宮妃喜久子さまは、香淳皇后が一度も海外を訪問したことがないことを話題にします。王子は「帰ったら兄に伝えて、いらっしゃれるようにする」とこたえ、高松宮さまと王子との手紙のやり取りを経て、7月に「ご訪問を希望する」という国王の親書が届きます。

天皇初の外国訪問はこうして動き出します。訪問国は立ち寄りを含めて8か国。公式な訪問国の最初がベルギーでした。実現に動いた弟たちへの配慮がそこにあるように思います。

1993（平成5）年7月、上皇ご夫妻は国王の葬儀に駆け付け、特別待遇で迎えられました。皇太子時代の両陛下は東京で行われたミサに参列されました。1か月後に上皇ご夫妻のベルギー親善訪問が迫っていましたが、王室の意向で予定通りに行われました。この直前、ファビオラ元妃に招かれて黒田清子さん（紀宮さま）もベルギーを訪問します。現地で合流して親子で滞在したのはシエルニョン城です。両陛下が今回の訪問でも滞在された城です。

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ボードワン国王とファビオラ妃に子はなく、弟のアルベール王子がアルベール2世として受け継ぎ、譲位によってフィリップ国王が即位します。日本が進む“兄弟間継承”です。

6月20日。ベルギーの空港に着かれた両陛下を「カーテシー」という膝を折る挨拶で迎えたのはエリザベート王女でした。2006（平成18）年、オランダ静養の時の夕食会で一緒に過ごされた王女です。20年ぶりに再会した皇后さまの手の動きから“こんなに小さかったのに”と当時の話をされているように見えました。ベアトリックス女王が雅子さまの療養のために用意してくれた静養の、20年後の広がりを感じる瞬間でした。

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エリザベート王女はベルギー初の女王になる皇太子です。フィリップ国王夫妻には2男2女がいますが、ベルギーは1991（平成3）年、男子に限っていた王位継承を「男女平等」の観点で改め、男女を問わず「長子継承」としました。「国のために使命を果たします」。2019（令和元）年10月、成人となる18歳の祝賀行事での王女のスピーチは話題になりました。

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ちなみに、女王が3代続いたオランダは、王位に男女を問わない国のように思われますが、「政治的権利の男女平等」で「男子優先」を「長子優先」に改めたのは1983（昭和58）のことでした。アレキサンダー国王の次は長女のアマリア王女が女王です。

現在、ヨーロッパにある7つの王国はみな国王です。それが次の代にはベルギー、オランダ、スウェーデン、スペインの4か国が女王になります。ジェンダー平等に舵を切ったヨーロッパ王国の意志を感じる変化です。

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シエルニョン城での記念撮影には、国王一家は6人全員で臨んでいました。全員そろってというところに歓待が表れていると思われます。友好160年。陛下は旅の終わりに「お子さま方ともいろいろ話ができて、交流を深めることができたことによって、また次の世代への橋渡しができたのではないかと思っております」とカメラの前で話されましたが、“橋渡し”という言葉に陛下はボードワン国王の姿を重ねられていたのではないかと思いました。