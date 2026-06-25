『Dr.STONE』放送終了で7年の歴史に幕 完結記念イラスト解禁で原作者・ホワイトマン役・花澤香菜＆天崎滉平コメント
テレビアニメ『Dr.STONE』最終シーズンの最終話「未来を唆るもの」が25日、TOKYO MXなどで放送された。2019年の放送スタートから7年の歴史に幕を下ろし、完結を記念して、原作・稲垣理一郎、作画・Boichiより完結記念イラスト＆コメントが公開された。
【画像】『Dr.STONE』主要キャラ集合ビジュアル
最終回は、全人類石化の謎が解き明かされ、石化の黒幕であるホワイマンとの対話による直接対決のすえに、千空たちは前人未踏の「未来の科学」へ進みだす…というストーリーが描かれた。
アニメの物語が完結し、稲垣は「最っっ高のアニメをありがとうございました！！」、Boichiは「たくさんの愛情をありがとうございました〜！！」とファンに関係者に感謝した。
また、ホワイマン役の花澤香菜は「キーキャラクター、ホワイマンの一体の声を担当いたしました！それぞれに個体差があるとはいえ、千空達に興味を持って行動を共にするという、なかなかに攻めたホワイマンだったので、ミステリアスな中にも好奇心がある感じを意識して演じました。最終回にして作品に関わることができて嬉しかったです♪」。
天崎滉平は「ホワイマン役でと言われ『自分が！？』と驚いたのをよく覚えています。長く続いたシリーズの最終幕にこのような役をいただき大変嬉しく思います。天崎としては3期7話にアマリリスに恋する"イケメン"という役で出演していたので、再び『Dr.STONE』の現場に戻って来られたことも嬉しかったです」と喜んだ。
『Dr．STONE』は、全人類が石化した世界を舞台に、石器時代から現代文明まで科学史200万年を駆け上がるSFサバイバルアドベンチャー。全人類が謎の現象により一瞬で石化して数千年が経ち、超人的な頭脳を持つ科学少年・千空が、絶体絶命の状況で科学を駆使して薬品や携帯電話、日本刀など現代風な物を作り、仲間たちとともにゼロから文明を作る姿が描かれ、テレビアニメが2019年7月より放送がスタートした。
【画像】『Dr.STONE』主要キャラ集合ビジュアル
最終回は、全人類石化の謎が解き明かされ、石化の黒幕であるホワイマンとの対話による直接対決のすえに、千空たちは前人未踏の「未来の科学」へ進みだす…というストーリーが描かれた。
また、ホワイマン役の花澤香菜は「キーキャラクター、ホワイマンの一体の声を担当いたしました！それぞれに個体差があるとはいえ、千空達に興味を持って行動を共にするという、なかなかに攻めたホワイマンだったので、ミステリアスな中にも好奇心がある感じを意識して演じました。最終回にして作品に関わることができて嬉しかったです♪」。
天崎滉平は「ホワイマン役でと言われ『自分が！？』と驚いたのをよく覚えています。長く続いたシリーズの最終幕にこのような役をいただき大変嬉しく思います。天崎としては3期7話にアマリリスに恋する"イケメン"という役で出演していたので、再び『Dr.STONE』の現場に戻って来られたことも嬉しかったです」と喜んだ。
『Dr．STONE』は、全人類が石化した世界を舞台に、石器時代から現代文明まで科学史200万年を駆け上がるSFサバイバルアドベンチャー。全人類が謎の現象により一瞬で石化して数千年が経ち、超人的な頭脳を持つ科学少年・千空が、絶体絶命の状況で科学を駆使して薬品や携帯電話、日本刀など現代風な物を作り、仲間たちとともにゼロから文明を作る姿が描かれ、テレビアニメが2019年7月より放送がスタートした。
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