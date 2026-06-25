FIFAワールドカップ2026で、日本代表の決勝トーナメント進出をかけたスウェーデン代表との戦いが日本時間26日、行われます。この試合について、元日本代表・鈴木啓太さんに聞きました。

■失点避けることが「重要」

日本代表が戦うグループFで、現在の1位は勝ち点4のオランダ。同じく勝ち点4の日本が2位です。オランダの方が多くの得点を入れているのでより上位になっていて、3位がスウェーデン、4位はグループステージ敗退が決まったチュニジアとなっています。

日本は26日の試合で勝つか引き分けるかで、決勝トーナメント進出が決定します。負けても次に進める可能性はあるということです。

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――結果によって、大きく違いますか？

鈴木啓太さん

「やはり勝っていい流れで決勝トーナメントにいきたいです」

――勝利へのポイントは？

鈴木啓太さん

「まずは、無失点でゲームを終わらせたいというところがあります。引き分けでも2位以上が確定します。なので、失点をしなければ間違いなく2位以上でグループステージ突破。その上でゴールを取って、失点のリスクを避けながらゲームを進めていくというのが重要なのかなと思います」

――ディフェンス陣やゴールキーパーが大事になってきますね

鈴木啓太さん

「めちゃくちゃ大事です」

■スタメン予想「サイドで長友選手」なぜ？

鈴木啓太さんにスタメンを予想してもらいました。

ワントップにはオランダ戦で2点目のゴールを演出した小川航基選手、サイドには菅原由勢選手と長友佑都選手。長友選手は試合に出場すれば、5大会連続でワールドカップのピッチに立つことになります。

――どういう意図でしょうか

鈴木啓太さん

「まず失点をしないということが前提になってきます。長友選手は年齢的にはかなり上ですが、ディフェンスに関してはしっかりコントロールできると。攻撃的に行くというよりは防御的に（いくという意図）」

「ここまでの2戦では（左サイドは）中村敬斗選手がやっていましたが、やはり休ませたいというのがあると思います」

――決勝トーナメントを見越して？

鈴木啓太さん

「決勝トーナメントまで中3日しかないのです。もちろん、途中から出るということもあると思いますが、やはり休ませたいというところ。そして長友選手はディフェンスの力に信頼があると思うので、使う可能性はあるなと思います」

■「アーリークロス」でチャンスを…菅原選手がカギに？

――ほかにスウェーデン戦のカギを握る選手は？

鈴木啓太さん

「菅原選手を挙げたいです。これまでの試合の中では、途中出場しチャンスを作っていました。スウェーデンは実は、ディフェンスラインに問題があって、ゴールキーパーとディフェンスラインの間にボールを入れるとチャンスが生まれやすい」

「菅原選手の特徴はクロス。サイドをえぐるクロスの正確性です。アイスランドとの親善試合では、『アーリークロス』といって、深い位置ではなくて浅い位置からクロスを入れてゴールを演出しています。そこに小川選手だったり、前田大然選手が飛び込むと、かなりチャンスが生まれます」

「オランダとスウェーデンの試合を見ましたが、大体このクロスから点が生まれていました」

■イサク選手に警戒「互角以上に戦える」日本の選手も

――スウェーデン代表はチュニジア戦で5得点と攻撃力があります。警戒しなければいけない選手は？

鈴木啓太さん

「イサク選手です。市場価値は250億円以上のスウェーデンのエースです。足が速くテクニックもあってゴールも奪える、世界でもトップレベルのオフェンスの選手です」

「イサク選手がスウェーデンでいう左サイドから攻撃を仕掛けてくるので要注意です。カウンターの起点になる選手です」

――日本代表は誰が対峙するんですか？

鈴木啓太さん

「本当であれば休ませたいなと思うところですが、冨安健洋選手です。個人の能力がものすごくあるので、イサク選手と互角以上に戦えるのではないかと思います」

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――スコア予想お願いします

鈴木啓太さん

「自信をもって2-0です」

――誰が決めますか

鈴木啓太さん

「前田選手が、クロスからゴールを奪うのではないかなと思います」

――もう1点は

鈴木啓太さん

「途中交代で出てきそうな上田綺世選手」

答え合わせは26日朝になります。ここまで元日本代表、鈴木啓太さんに伝えてもらいました。