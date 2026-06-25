【FIFAワールドカップ2026】ボスニア・ヘルツェゴビナ代表 3ー1 カタール代表（日本時間6月25日／シアトル・スタジアム）

【映像】5枚の壁を打ち破る驚異の一撃

勝利を決定づける一撃だった。ボスニア・ヘルツェゴビナ代表のMFエルミン・マフミッチが相手の守備網を打ち破るゴールを決めると、ファンからは祝福の声が寄せられた。

日本時間6月25日、FIFAワールドカップ2026グループB第3節でボスニア・ヘルツェゴビナ代表はカタール代表と対戦した。

29分と34分に立て続けにゴールを奪ったボスニア・ヘルツェゴビナ代表だったが、42分に1点を返されて2ー1に。1点差のまま試合終盤を迎えていた。

この緊迫した状況を打ち破ったのが、第2節のスイス代表戦でも途中出場からゴールを決めていたマフミッチだった。

ボスニア・ヘルツェゴビナ代表が2ー1とリードして迎えた79分、マフミッチがピッチへ投入される。すると直後のCKから波状攻撃を仕掛け、MFイバン・バシッチとDFスティエパン・ラデリッチが立て続けにシュートを放った。

途中出場直後のダメ押し弾はSNSでも話題に

この2本はいずれも集中したカタール代表の守備陣にブロックされたものの、ボックス内へこぼれたボールに反応したマフミッチが右足を一閃。投入直後のファーストプレーで、相手の5人による守備網を打ち破る追加点を決めた。

途中出場のアタッカーによるダメ押し弾はSNSでも話題に。ファンからは「2戦連発！」「また決めた！」「よく走り込んだね」「これで勝負あり」と歓喜の声が寄せられた。

W杯初勝利と決勝トーナメント進出に大きく近づくゴールに、マフミッチはユニフォームを脱いで喜びを爆発させる。イエローカードが提示されたものの、国の歴史を動かすかもしれない一撃にサポーターも大興奮だった。

なお、試合はこのゴールがダメ押しとなり、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表が3ー1で勝利。グループBで勝ち点3を積み上げ、試合終了時点ではラウンド32進出は他試合の結果待ちとなっていたが、グループCとAの結果により同国史上初のグループ突破が決定した。

（FIFAワールドカップ2026）